Olive, la nouvelle clinique santé virtuelle développée au Québec

« Olive est une application intuitive qui simplifie l'accès à des professionnels de la santé en toute sécurité ! Notre expérience avec Airmedic nous a permis de créer Olive avec le savoir-faire reconnu et chaleureux de nos médecins et infirmières. De plus, avec la situation actuelle, il nous semble essentiel de soutenir le système de santé en incitant les Québécois à se tourner vers la télémédecine et à désengorger ainsi les établissements hospitaliers » déclare Carl Guérard, chef de l'exploitation d'Olive.

Très simple d'utilisation, l'application permet à l'utilisateur d'opter pour une consultation virtuelle et d'obtenir un avis médical pour des soins aigus, des maladies chroniques, des soins en santé mentale, ou encore des questions de santé sexuelle, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

De plus, Olive est la seule application au Canada à disposer d'un bouton d'urgence. Si nécessaire, le patient est dirigé vers la centrale d'urgence d'Airmedic qui décidera d'envoyer une ambulance ou un hélicoptère selon la situation.

« L'utilisation directe d'une interface vidéo permet de diagnostiquer et d'offrir des soins pour un grand nombre de problèmes de santé courants, en réduisant le dérangement et le stress d'une visite en clinique. Je suis très heureux de superviser une équipe qui offre aux Québécois une solution simple pour se soigner ! » partage Dr Sanjeev Sirpal, le directeur médical d'Olive.

L'équipe médicale d'Olive est formée de professionnels qualifiés qui cumulent plusieurs années d'expérience dans divers champs d'expertise. Ceux-ci sont tous inscrits à leurs ordres professionnels respectifs. (OIIQ, Collège des médecins, etc.) Les données médicales des utilisateurs restent strictement confidentielles en tout temps. Les appels sont sécurisés en suivant des standards reconnus universellement.

Olive est offert sous forme d'abonnement à 15 $ par mois pour une personne seule ou 39 $ par mois pour une famille de quatre personnes avec possibilité d'ajouter une personne additionnelle au coût de 6 $. Ce tarif inclut les téléconsultations illimitées et un accès aux services de prescriptions et d'ordonnances, de certificats médicaux et à l'assistance médicale partout et en tout temps sans frais d'abonnement ou contrats.

Site web : olivemedic.ca

Pour télécharger l'application :

iOS : https://apps.apple.com/us/app/id1533267904

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.airmedic.olive

À propos d'Olive

Mise sur pied par l'équipe derrière Airmedic, l'application Olive a été développée pour faciliter l'accès des Québécois vers des professionnels de la santé. Cette clinique de santé virtuelle a pour but d'offrir un nouveau modèle de consultation médicale simple et rapide. En souscrivant à l'application Olive, cela permet aux patients d'accéder à un service de consultations illimitées avec des professionnels de la santé qualifiés. Le tout de manière sécuritaire et à petits prix.

