Oliva Capital ajoute Cyberimpact à son portefeuille et renforcit son positionnement en technologie

TERREBONNE, QC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Oliva Capital, une société de gestion fondée par des entrepreneurs québécois, annonce aujourd'hui l'acquisition de Cyberimpact, une entreprise technologique spécialisée en marketing par courriel et automatisation basée sur la rive-nord de Montréal.

Cette acquisition permettra à Cyberimpact d'accélérer sa croissance grâce à l'appui de l'écosystème technologique d'Oliva. Des milliers d'organisations utilisent déjà la solution de Cyberimpact qui se positionne comme étant un chef de file dans son domaine.

Oliva élargit du même coup son portefeuille d'entreprises technologiques et sa présence locale.

« Nous avons été impressionné par ce que Cyberimpact a été en mesure d'accomplir jusqu'à maintenant tout en gardant son ADN et ses valeurs de chez nous. » souligne Khan Chau, associé chez Oliva Capital.

« William Pinard est avec l'entreprise depuis 9 ans et a su gravir les échelons pour devenir Directeur Général. Nous voyons beaucoup de potentiel de croissance et croyons que William est la bonne personne et le bon partenaire pour amener l'entreprise au prochain niveau. »

« C'est un tout nouveau départ pour l'équipe et moi. De pouvoir compter sur le support stratégique et le réseau d'Oliva Capital rendra l'expérience encore plus enrichissante et excitante. » ajoute William Pinard, Directeur Général de Cyberimpact.

« L'équipe est également fière de pouvoir continuer l'aventure dans un écosystème québécois et de travailler sur plusieurs projets porteurs qui feront rayonner le savoir-faire d'ici. Nous continuerons d'offrir un support exemplaire à nos clients et de les accompagner dans leur croissance. C'est une nouvelle étape qui commence et se sont les clients qui ultimement en bénéficieront. »

À propos d'Oliva Capital

Oliva Capital est une société de gestion montréalaise fondée par des entrepreneurs qui mettent à contribution leurs expertises et parcours diversifiés. L'équipe collabore étroitement avec les membres des entreprises en portefeuille afin d'accélérer leur croissance et dynamiser leurs opérations.

À propos de Cyberimpact

Développé au Québec depuis 15 ans, Cyberimpact rayonne partout au Canada avec des milliers d'utilisateurs. L'entreprise se démarque par la simplicité d'utilisation de sa plateforme et par la qualité de son service à la clientèle. L'application permet de communiquer efficacement par courriel avec vos contacts et d'en mesurer facilement les retombées.

SOURCE Oliva Capital