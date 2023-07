SHENZHEN, Chine, 11 juillet 2023 /CNW/ - OLIGHT, un innovateur et chef de file dans le secteur des lampes de poche, a réalisé une percée majeure dans la technologie des lampes de poche avec l'introduction de son premier capteur de proximité préactivé, qui est mis en vedette dans le modèle très attendu Warrior Mini 3. Cette fonction de pointe lancée le 5 juillet 2023 révolutionne l'expérience utilisateur et établit une nouvelle norme sur le plan de la sécurité et de la fonctionnalité des lampes de poche à haut rendement.

Vidéo présentant le fonctionnement du capteur de proximité préactivé Le capteur du modèle Warrior Mini 3

Le capteur de proximité préactivé de pointe est doté d'une intelligence exceptionnelle qui lui permet de détectant rapidement les obstructions dans la demi-seconde suivant l'activation soudaine de la lampe de poche et sa configuration aux modes « high » ou « turbo ». Son système analyse de façon intelligente l'intention de l'utilisateur d'activer un réglage de luminosité élevée et ajuste la puissance de sortie, assurant ainsi des performances optimales.

Le capteur se concentre sur la période initiale de 0,5 seconde et n'assure pas un suivi continu des modes utilisés. Cela signifie que pendant l'utilisation de la lampe de poche, les utilisateurs n'ont pas à craindre que le capteur entre en jeu et modifie le mode qu'ils essaient d'utiliser. Dans les cas où la lumière est accidentellement réglée au mode « high » ou « turbo » alors qu'elle est obstruée à courte distance, le capteur de proximité préactivé agit immédiatement en abaissant automatiquement la puissance, favorisant la sécurité de l'utilisateur. Cependant, lorsque la lumière est utilisée en mode « high » ou « turbo » et qu'elle entre en contact avec des objets comme des gouttes de pluie ou des vitres, le capteur ne modifie pas la puissance prévue.

Ce capteur de proximité préactivé est la troisième génération de la technologie de capteur d'OLIGHT, qui représente une amélioration considérable par rapport aux versions précédentes. Il offre aux utilisateurs une expérience fluide et fiable, prévenant efficacement les activations accidentelles tout en permettant une utilisation à pleine puissance au besoin.

OLIGHT est un fournisseur de premier plan de solutions d'éclairage portable, qui se consacre à sa mission « d'illuminer le monde ». Notre gamme variée de produits répond à différents scénarios, y compris les applications domestiques, extérieures et autres. Nos produits sont vendus et utilisés en Europe, en Amérique et dans d'autres régions du monde.

