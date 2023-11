SHENZHEN, Chine, 17 novembre 2023 /CNW/ - Olight, un leader des solutions d'éclairage mobile, a dévoilé sa nouvelle lampe de poche Baton 4, la Baton 4 Premium Edition et la Warrior X4, et plus encore lors d'un événement de lancement de produit éblouissant le 16 novembre à 19 h (HNE), qui a été diffusé en direct sur sa chaîne YouTube officielle nommée Olightworld.

Baton 4 / Premium Edition

Par rapport au modèle précédent, le Baton 3, le Baton 4 brille 8,3 % de plus, atteignant 1 300 lumens et la distance de faisceau est plus longue et atteint 170 mètres. Il est doté d'un lumen de micro-perforation laser intuitif et d'un indicateur de niveau de batterie, ce qui a nécessité d'importants efforts d'ingénierie pour faire tenir le tout dans la lampe de poche compacte.

Le modèle Baton 4 Premium Edition est doté d'un boîtier de charge personnalisé qui contient une batterie de 5 000 mA, offrant une augmentation de capacité de 42 % par rapport au boîtier de charge Baton 3. Cela prolonge l'autonomie en mode Moonlight de la lampe de poche à 190 jours, soit le double des performances précédentes. Ce boîtier polyvalent, qui sert de banque d'alimentation pour les appareils externes, est compatible avec le Baton 3, S1R II, Perun Mini et Perun 2 Mini à l'intérieur du boîtier. Il comprend un bouton d'affichage à DEL intégré pour un contrôle facile et un gradateur sans palier, qui éteint automatiquement la lumière lorsque le couvercle est fermé pour une expérience utilisateur fluide.

Le Warrior X4 livre 2 600 lumens et une plage de 630 mètres, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à son prédécesseur. Il supporte la charge magnétique de type C et MCC3, est doté d'un interrupteur métallique intuitif et d'un indicateur d'état de batterie intégré. Cette lampe de poche offre deux modes d'éclairage pour différents scénarios et un fonctionnement à distance convivial en option.

« J'espère que nos produits apporteront de la valeur aux utilisateurs et répondront vraiment aux demandes du marché », a déclaré Jeff, directeur des produits des gammes Baton et Warrior.

Cet événement présente également les produits les plus populaires d'Olight dans de nouvelles couleurs. Cela comprend le modèle Marauder Mini Golden Black, édition de l'Action de grâces, à l'approche de la période des Fêtes. Vous pouvez découvrir d'autres produits créatifs comme le Seeker 4 Pro en blanc, le Seeker 4 Mini Ti et d'autres lampes passe-partout novatrices.

Au cours de l'événement du Vendredi fou, Olight offrira des lampes de poche gratuites aux nouveaux clients et aux clients récurrents, et certains produits recevront des rabais allant jusqu'à 50 %.

Pour d'autres surprises, visitez olightstore.com ou le site du magasin propre à votre pays.

À propos d'Olight

Olight est un fournisseur de premier plan de solutions d'éclairage portable qui se consacre à sa mission « d'illuminer le monde ». Sa vaste gamme de produits, qui sont vendus et utilisés dans le monde entier, en Europe, dans les Amériques et dans d'autres régions du monde, est adaptée à différents scénarios, y compris les applications domestiques, extérieures et autres.

Pour en savoir plus, consultez olightworld.com .

