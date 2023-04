Olight célèbre son seizième anniversaire avec le lancement de différents outils d'éclairage et une campagne de sensibilisation à l'autisme

SHENZHEN, Chine, 15 avril 2023 /CNW/ - Motivée par la simple conviction que personne ne devrait être laissé dans l'obscurité, Olight, une entreprise spécialisée dans les outils d'éclairage ayant fait ses preuves au sein de l'industrie, est entrée dans sa seizième année d'illumination du monde. Cet anniversaire a été souligné au moyen d'un événement grandiose, qui comprenait un événement de lancement de nouveaux produits en ligne, une campagne de sensibilisation à l'autisme et un examen de la réalisation de la promesse de la marque.

Lancement de nouveaux produits d’Olight (avril)

L'événement de lancement de nouveaux produits en ligne d'Olight a été une célébration très attendue, qui comprenait une abondance de nouveaux articles englobant diverses catégories d'éclairage et différents outils pratiques. Parmi ces nouveaux produits, un ajout a été fait à la série de lumières ambiantes d'Olight, Obulb Plus. Le produit a volé la vedette grâce à ses lumières colorées contrôlées par la nouvelle application et l'interrupteur tactile d'Olight, qui prennent en charge le contrôle de groupe, le rythme musical et d'autres fonctions. De plus, i16 Olight Blue, la lampe range-tout à double source de lumière a été offerte aux clients fidèles en reconnaissance de leur soutien. Avec tant d'éléments incroyables, le lancement a fait sensation.

« Illuminate Your World » (Illuminer votre monde) est la mission d'Olight depuis sa création, mais aussi un guide pour engager Olight dans des causes visant à améliorer le monde. Au cours de cet événement anniversaire, Olight a mené une campagne de sensibilisation à l'autisme dans 13 pays à l'aide de messages #OwarenessForAutism partagés dans son groupe Facebook et d'une vente pour la sensibilisation à l'autisme avec une lampe de poche exclusive de tous les jours, (i5T Autism Awareness Edition), dans un effort visant à sensibiliser la population mondiale à l'autisme et à améliorer la vie de tous. Tous les produits de la vente serviront à appuyer 13 organismes du monde entier.

Motivée par le souci du client, Olight a rendu publique la réalisation de sa promesse de marque publiée en 2022. Centrée sur l'innovation continue en matière de technologie et de produits et offrant une excellente expérience client, Olight n'a ménagé aucun effort pour accomplir de grandes choses au cours de l'année. Leurs produits d'éclairage extérieur : le Marauder Mini et la lampe range-tout à double source de lumière (Arkfeld) a remporté un succès phénoménal auprès de ses clients internationaux. De plus, Olight a été la première marque détenant le CERTIFICAT D'ACCRÉDITATION LABORATOIRE CNAS dans l'industrie de l'éclairage extérieur en Chine et a obtenu 123 brevets concernant l'innovation des produits.

L'événement soulignant les 16 ans d'Olight a été un mélange d'appréciation du client et de générosité. Comment Olight continuera-t-elle d'être une marque de grande envergure dotée d'une mission d'éclairage? Restez à l'affût!

À propos d'Olight

Fondée en 2007, Olight se consacre à offrir des produits d'éclairage de haute qualité, comme des lampes compactes de tous les jours, des lampes extérieures, ambiantes, frontales, etc.

