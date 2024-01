LAS VEGAS, 29 janvier 2024 /CNW/ - OLIGHT, un chef de file de l'industrie de l'éclairage portatif, est fier d'annoncer sa participation réussie au Shooting, Hunting, Outdoor Trade Show (SHOT Show) 2024 à Las Vegas. En tant que chef de file engagé à repousser les limites de la technologie, OLIGHT a présenté ses dernières innovations, ouvrant la voie à une expérience dynamique et éblouissante pour les participants.

Le kiosque d'OLIGHT est devenu un centre d'innovation, attirant les participants grâce à une gamme variée de solutions d'éclairage mobile de pointe, des lampes de poche EDC aux éclairages montés sur rail. Le clou de l'exposition a été le très attendu Arkfeld PRO, avec trois sources lumineuses - lumière blanche, laser vert et UV - atteignant une luminosité maximale de 1 300 lumens. Doté d'un module laser vert de 520 nm et d'une lumière UV, l'Arkfeld PRO a laissé une impression durable sur les clients et les partenaires.

Tout au long de l'événement, l'équipe d'OLIGHT a participé à des discussions enrichissantes avec des professionnels de l'industrie, des partenaires et des enthousiastes, favorisant ainsi des liens et des partenariats précieux. Le kiosque a servi de plaque tournante pour le réseautage, favorisant le renforcement des relations existantes et l'établissement de nouvelles collaborations au sein de la communauté des armes à feu, de la chasse et du plein air.

« Nous sommes ravis de la réaction positive et de l'enthousiasme que nous avons reçus. Les interactions avec les pairs de l'industrie et l'accueil fantastique de nos produits réaffirment la position d'OLIGHT qui attache la plus grande importance à l'innovation et à la prestation d'un service à la clientèle exceptionnel », a déclaré Mavis Xiao, vice-présidente d'OLIGHT.

Le rassemblement d'O‑Fan le 24 janvier a également reçu des commentaires élogieux de la part de tous les amateurs. Fox Fan, chef de la direction d'OLIGHT et l'équipe ont exprimé leur profonde reconnaissance pour ceux qui sont venus discuter d'un large éventail de sujets tels que les innovations futures sur les produits et les activités des amateurs. M. Fox a déclaré : « Merci à tous les amateurs de favoriser une communauté familiale autour d'OLIGHT. L'entreprise reste déterminée à faire progresser l'industrie, et l'élan positif acquis au SHOT Show prépare le terrain pour les percées continues d'OLIGHT dans la livraison des meilleurs produits d'éclairage au monde. »

