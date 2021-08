Nouvelle expérience en magasin et en ligne Old Navy transforme ses plus de 1 200 magasins et ses boutiques en ligne en expériences d'achat entièrement intégrées. Chaque magasin proposera tous les modèles pour Femme dans les tailles 0 à 28 marchandisés ensemble − il n'y aura pas de sections séparées. Les magasins offriront également des nouveaux repères visuels inclusifs pour les clientes, notamment des mannequins de tailles 4, 12 et 18 avec des nouvelles images de marketing présentant la diversité corporelle. Les associés d'Old Navy joueront un rôle important dans le nouveau modèle de magasin et ils participeront à une formation axée sur la cliente pour créer un environnement où chacune se sent bien et à sa place.

En ligne, la marque fusionnera ses collections Femme et Taille forte pour offrir une destination de magasinage intégrée pour les tailles 00 à 30.3 Les modèles pour Femme seront présentés sur des mannequins de tailles 4, 12 et 18, et les clientes pourront utiliser une nouvelle fonctionnalité permettant de sélectionner la taille d'affichage par défaut du mannequin souhaitée.4

« Nous avons remarqué une occasion de changer de manière significative l'expérience d'achat des femmes en la rendant plus inclusive, quelle que soit leur taille », a déclaré Nancy Green, présidente et chef de la direction d'Old Navy. « L'initiative de diversité corporelle BODEQUALITY n'est pas une campagne ponctuelle, mais une transformation complète de notre entreprise au service de nos clientes, basée sur des années de collaboration étroite avec celles-ci pour comprendre leurs besoins. Je suis fière de la collaboration entre les équipes d'Old Navy dans le but de faire évoluer l'expérience de vente au détail pour les femmes. »

________________________ 1 Le même modèle au même prix, quelle que soit la taille. S'applique aux magasins et boutiques en ligne aux États-Unis, au Canada et au Mexique. 2 Certains modèles de jeans Famous et mode sont offerts en taille 00 en magasin et en ligne. La taille 30 est offerte sur oldnavy.ca seulement. 3 Certains modèles de jeans Famous et mode sont offerts en taille 00 en magasin et en ligne. 4 La fonctionnalité de sélection de la taille d'affichage sera disponible pour 70 % de l'assortiment pour Femme au lancement.

Coupes et conceptions mises à jour

Avec le lancement de la diversité corporelle, Old Navy a réinventé son processus d'ajustement des coupes et ses normes de tailles afin de créer les tailles et les coupes les plus démocratiques, confortables et uniformes de la marque. Après des années de recherches, de consultation des clientes et d'évaluation des modèles, Old Navy est fière d'offrir aux clientes des vêtements qui sont dignes de confiance et qui conviennent à chaque femme telle qu'elle est, quelle que soit sa taille. Les étapes que le détaillant a mises en œuvre dans le processus de création des coupes et des modèles pour ses clientes sont les suivantes :

Analyses corporelles de 389 femmes pour créer des avatars numériques basés sur de vrais corps de femmes.

Organisation d'ateliers d'ajustement des coupes avec de nombreux mannequins de tailles 20 à 28 pour établir des nouveaux blocs de tailles en fonction de leurs proportions uniques, changeant ainsi la pratique de l'industrie consistant à concevoir les modèles plus grands à partir des petites tailles.

Attention portée à chaque détail de conception (placement et proportions des poches, inclinaison de la ceinture des jeans, chevilles effilées, longueur des robes, des hauts et des vêtements d'extérieur) pour assurer la cohérence des coupes et de l'esthétique de toutes les tailles et de tous les modèles.

Collaboration avec des mannequins de tailles 8 et 20 à temps plein pour voir chaque modèle sur deux femmes côte à côte.

Entrevues avec des centaines de femmes à propos de l'image corporelle et des préoccupations liées à la mode.

« Le développement de l'initiative de diversité corporelle BODEQUALITYnous a permis de repenser la façon dont nous servons les femmes dans le secteur de la vente au détail », a déclaré Alison Partridge Stickney, responsable du marchandisage des produits pour Femme et des produits de maternité chez Old Navy. « Nous avons cherché à comprendre ce que les femmes de toutes tailles attendent de la mode et de l'expérience d'achat et nous avons révolutionné tous les domaines de notre entreprise − la façon dont nous adaptons et concevons nos produits et la façon dont nous communiquons avec les clientes dans les magasins et en ligne − pour veiller à ce que toutes les femmes se sentent les bienvenues et représentées. Ce lancement est une véritable transformation de notre marque et de l'industrie de la mode. »

Campagne de marketing

Le 20 août, Old Navy lancera une campagne de marketing intégrée pour présenter aux femmes l'initiative de diversité corporelle BODEQUALITY, notamment :

La première diffusion d'une nouvelle publicité télévisée mettant en vedette Aidy Bryant , actrice et humoriste des émissions Saturday Night Live et SHRILL sélectionnée aux prix Emmy, aux côtés d'un groupe diversifié de femmes dansant sur « I Am 100% » de Jarina De Marco . Aidy et ses compagnes donneront vie à la révolution de la mode grâce à des publicités télévisées et à du contenu sur Instagram et TikTok.

Une vaste campagne de publicité extérieure dans près de 500 emplacements à New York et Los Angeles par le biais d'affichages hautement visuels, de bulletins statiques et numériques sur des écrans LinkNYC, dans le métro de New York et sur des panneaux d'affichage numériques dans des zones à fort achalandage comme Times Square.

Une lettre ouverte de la marque s'adressant aux femmes pour leur annoncer l'expérience d'achat inclusive et intégrée qui sera présentée sur la page d'accueil d'Old Navy, dans les réseaux sociaux et dans les publicités numériques.

Un peu d'histoire

Depuis le lancement de son assortiment Taille forte en 2004, Old Navy propose l'une des gammes de tailles les plus importantes du secteur de la vente au détail et demeure un chef de file en matière d'innovation de la mode féminine. En 2018, la marque a lancé des boutiques Taille forte dans 75 magasins aux États-Unis et en 2019, elle a transformé 30 de ces établissements en concepts de taille intégrée. Old Navy a appliqué les enseignements tirés de cette évolution grâce aux nombreux commentaires des clientes après de nombreuses années d'échanges et de nombreux groupes de discussion pour réinventer une fois de plus son assortiment pour Femme avec le lancement de l'initiative de diversité corporelle BODEQUALITY.

Accédez à www.oldnavy.ca/bodequality pour de plus amples renseignements sur la nouvelle expérience de vente au détail démocratisée et suivez @oldnavy pour en savoir plus sur le lancement de #BODEQUALITY.

