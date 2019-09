OK Pneus annonce un partenariat de quatre ans avec Hockey Canada

Un partenariat de soutien d'Équipe Canada et des communautés locales à l'échelle du pays

VANCOUVER, le 18 sept. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, OK Pneus est fière d'annoncer le début d'un partenariat de quatre ans avec Hockey Canada. Le partenariat constitue la prochaine étape logique dans le cadre de l'implication communautaire et du soutien d'OK Pneus à travers le pays. Grâce à l'entente, OK Pneus sera le détaillant officiel exclusif de pneus et de services de réparation et entretien automobile d'Hockey Canada et d'Équipe Canada.

Hockey Canada est l'organisme sans but lucratif régissant le hockey amateur au Canada, du niveau local jusqu'aux Jeux olympiques d'hiver. L'organisme soutient plus de 750 000 joueurs, entraîneurs et officiels partout au Canada, et il assure le fonctionnement des équipes nationales qui font la compétition autour du monde chaque saison. L'organisme travaille également au développement de programmes qui rendent le hockey accessible et abordable pour les communautés locales par le biais de sa mission de diriger, développer et promouvoir des expériences enrichissantes au hockey dans l'ensemble du pays.

OK Pneus travaillera avec Hockey Canada sur divers programmes communautaires d'un océan à l'autre. Ces programmes peuvent comprendre des initiatives de subventions communautaires et des initiatives de recyclage et environnementales, et serons soutenus par la fondation Hockey Canada ainsi que par OK Pneus et son partenaire, Bridgestone.

« Avec plus de 300 succursales partout au pays qui sont toutes gérées et exploitées de façon indépendante, le cœur d'OK Pneus est constitué de propriétaires et d'employés qui vivent dans les communautés qu'ils desservent, » nous dit Jim Caldwell, Président-directeur général d'OK Pneus. « Un partenariat avec Hockey Canada est tout à fait logique, car l'organisme partage les mêmes valeurs de communauté, de famille et d'être fièrement canadien, tout comme OK Pneus. Nous avons hâte de collaborer avec Hockey Canada au soutien des communautés locales partout au pays et de célébrer le pouvoir unificateur du sport. »

« Hockey Canada est fière d'accueillir OK Pneus dans sa famille d'entreprises partenaires. Nous avons hâte de collaborer sur des initiatives qui encourageront la participation dans les programmes de hockey communautaire partout au pays, » nous dit Mike Ross, Directeur du développement des affaires chez Hockey Canada. « Grâce à ce partenariat, OK Pneus aura l'occasion d'interagir avec les amateurs de hockey canadiens. Nous savons que ce partenariat sera avantageux pour les deux parties tandis que nous continuons d'encourager la participation à ce sport. »

L'alliance avec Hockey Canada sera le plus important partenariat sportif jamais fait par OK Pneus, et c'est enlevant de contribuer au soutien des villes et d'avoir une plate-forme pour permettre aux propriétaires de magasin et aux employés OK Pneus locaux d'interagir avec la forte communauté de hockey à travers le Canada.

À propos d'OK Pneus

OK Pneus est le plus grand réseau de détaillants indépendants de pneus et de services de réparation et d'entretien automobile au Canada, et le quatrième plus grand en Amérique du Nord. Faisant partie du paysage canadien depuis 1953, nous comptons plus de 300 succursales OK Pneus gérées et exploitées de façon indépendante d'un océan à l'autre. Chaque franchise est unique dans sa région, ajustant ce qu'elle offre pour répondre aux besoins de ses clients, et couvre tout ce qui est dans, autour, sur ou sous tout véhicule. www.okpneus.com

À propos de Hockey Canada

Hockey Canada est l'organisme qui régit le hockey au Canada, et est membre de l'International Ice Hockey Federation (IIHF), comptant plus de 750 000 joueurs, entraîneurs et officiels membres grâce à ses 13 associations affiliées. Hockey Canada est un organisme sans but lucratif qui crée pour ses membres des programmes de développement de hockey d'avant-garde à offrir dans les communautés partout au Canada; fournis des règles et règlements cohérents et divers autres services aux membres d'un océan à l'autre; gère de nombreux championnats et événements de hockey régionaux, nationaux et internationaux; et assure le fonctionnement de toutes les équipes représentant le Canada en compétition internationale. La mission de Hockey Canada est de diriger, développer et promouvoir des expériences enrichissantes au hockey. Pour plus de renseignements sur Hockey Canada, veuillez visiter HockeyCanada.ca ou suivre par l'entremise des médias sociaux sur Facebook et Twitter .

