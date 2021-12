Oiseaux traversant les frontières : une installation interdisciplinaire sur le thème de l'immigration

Le projet est une réflexion conceptuelle sur le mouvement des personnes déplacées, leur sentiment d'appartenance et leur processus d'intégration; ainsi que sur les liens sociaux engendrés par la migration humaine, mais aussi sur ce qu'impliquent les enjeux du déplacement en lien avec la terre d'accueil et la rencontre de nouvelles personnes. Les questions suivantes sont abordées : comment la société d'accueil s'approprie-t-elle la mémoire collective des réfugiés et développe-t-elle un sentiment de compréhension à leur égard? Comment va-t-elle réussir à accueillir les nouveaux arrivants? Une relation est possible à partir du moment où la société d'accueil accepte ces réfugiés et comprend leur réalité.

« Nous sommes très fiers de recevoir cette exposition sur un sujet essentiel à la salle de diffusion de Parc-Extension. C'est une expérience immersive unique qui attend les citoyennes et les citoyens, et permet de mieux comprendre d'autres réalités et de penser autrement à l'intégration », a souligné Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension.

Khadija Baker est une artiste multidisciplinaire canadienne aux origines kurdes et syriennes, qui vit et travaille à Montréal. Elle crée des installations qui combinent la vidéo, le textile et le son. Axée sur les sujets politiques et sociaux, son œuvre est dirigée par les thèmes de la persécution, des déplacements et de la mémoire. Soutenu par le Conseil des arts du Canada, son plus récent travail a été présenté au Dubai International Film Festival, à la foire artistique Contemporary Istanbul et au Festival International d'Art Vidéo de Casablanca.

Visite accompagnée avec l'artiste (sur inscription) : samedi 15 janvier à 13 h 30

La salle de diffusion sera ouverte selon l'horaire habituel et dans le respect des normes sanitaires en vigueur. L'entrée est gratuite et aucune réservation n'est nécessaire. Découvrez la programmation culturelle sur le site montreal.ca/vsp.

Coordonnées de la salle de diffusion de Parc-Extension

421, rue Saint-Roch (métro Parc)

514 872-8124

Heures d'ouverture

Mercredi au vendredi : de 13 h à 18 h (fermeture à 17 h les 29 et 30 décembre)

Samedi et dimanche : de 13 h à 17 h

Lundi et mardi : fermé

