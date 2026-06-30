Ohuhu fête dix ans de couleur, de créativité et de communauté

FREMONT, Californie, HAMBOURG, Allemagne et SHENZHEN, Chine, 30 juin 2026 /CNW/ - Ohuhu, l'une des plus grandes marques mondiales de fournitures d'art, célèbre ce mois-ci son 10e anniversaire, marquant une décennie façonnée par la créativité, la communauté et la conviction partagée que l'art devrait être à la portée de chacun.

Pour cet événement, Ohuhu lance sa campagne du 10e anniversaire, avec pour thème « Hier et aujourd'hui : recréer en couleur. » L'initiative invite les artistes à revisiter leurs premières œuvres et à les réimaginer en utilisant de nouvelles couleurs et de nouveaux supports, afin de célébrer non seulement l'œuvre finale, mais aussi l'épanouissement personnel.

Les célébrations de l'anniversaire proposeront des concours artistiques mondiaux et le lancement très attendu de nouveaux produits : le kit de coloriage tout-en-un avec des marqueurs à base d'alcool, ainsi que les marqueurs acryliques à encre directe Kahuku, conçus pour une créativité audacieuse et multisurface.

Ohuhu a aussi lancé des collaborations ouvertes, notamment en partenariat avec Bobbie Goods en 2025, une initiative qui suscite un intérêt croissant au sein de la communauté du coloriage. Pour l'avenir, Ohuhu est ravi d'annoncer des produits collaboratifs avec les marques de livres à colorier Coco Wyo et Jade Summer, qui rapprochent encore plus les clients des univers de livres à colorier qu'ils apprécient le plus.

Ces célébrations reflètent également la décennie d'innovation de produits, de croissance communautaire et d'exploration créative d'Ohuhu.

Fondée en 2016 dans le but d'offrir des outils artistiques de grande qualité à un plus grand nombre de créateurs, Ohuhu a suscité un véritable engouement avec ses marqueurs à base d'alcool de la série Oahu. Depuis 2019, Ohuhu continue d'étoffer sa gamme de marqueurs à base d'alcool de la série Honolulu pour renforcer sa renommée parmi les coloristes, les illustrateurs et les amateurs de coloriage. Ohuhu est devenue une marque créative à part entière qui offre plus de 500 teintes de marqueurs à base d'alcool et un vaste écosystème de produits.

Dans le cadre de son engagement envers des outils créatifs durables, Ohuhu a lancé une encre rechargeable à base d'alcool en 2023, suivie de plaquettes de marquage recto verso en 2024. Les avis de la communauté continuent de contribuer à façonner le développement de produits, tandis que la durabilité demeure un élément clé de l'orientation de la marque Ohuhu.

Alors qu'Ohuhu entame une nouvelle décennie, la marque se réjouit à l'idée de grandir avec la communauté qui a rendu cette évolution possible, en continuant à créer des outils qui apportent de la couleur, de la joie et de l'inspiration aux créateurs du monde entier.

À propos d'Ohuhu



Inspirée par l'esprit jovial et ensoleillé de l'île hawaïenne d'O'ahu, Ohuhu apporte détente, joie et liberté au processus créatif. Cette vision d'inspiration insulaire relie aujourd'hui une communauté mondiale de créateurs, avec des artistes de 47 régions participant aux célébrations du 10e anniversaire d'Ohuhu.

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Site web : www.ohuhu.com

SOURCE Ohuhu