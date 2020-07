Offre conjointe Imagine Van Gogh / Musée de la civilisation : des activités incontournables cet été pour le plaisir des visiteurs

QUÉBEC, le 17 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Imagine Van Gogh s'installe à Québec! Le Musée de la civilisation est heureux de s'y associer pour présenter au public une offre conjointe avantageuse qui permet de plonger dans l'univers de cet artiste incontournable et de profiter également d'un accès au Musée de la civilisation.

L'exposition multimédia et immersive Imagine Van Gogh accueillera le public du 18 juillet au 13 septembre 2020 au Centre des Congrès de Québec. Pour l'occasion, le Musée de la civilisation (MCQ) et la production d'Imagine Van Gogh sont heureux d'offrir aux visiteurs l'opportunité d'acheter pour un tarif préférentiel adulte un accès à l'exposition immersive de même qu'au Musée. Ainsi, pour un montant de 46$ (taxes et frais de services inclus), un combo Imagine Van Gogh/MCQ est disponible, ce qui représente une économie de 10%.

« Avec la programmation riche et variée du Musée, elle-même très immersive et multimédia, c'est une association naturelle qui vise à permettre aux visiteurs de profiter de deux activités culturelles incontournables dans la belle ville de Québec, à moindre coût. Cette offre s'ajoute à tout ce qui est déjà en place pour ravir les visiteurs, de Québec et d'ailleurs. Elle arrive à point pour la période des vacances et je suis certain qu'elle procurera une bonne dose d'émerveillement et de ravissement, des plus agréables et salutaires! »

Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

Informations additionnelles :

Forfait valide jusqu'au 13 septembre 2020;

L'offre n'est ni échangeable, ni remboursable;

Forfait NON VALIDE les dimanches 2 août et 6 septembre 2020;

Réservation du billet horodaté en ligne au www.mcq.org et https://boutique.mcq.org/login

Il est obligatoire de réserver sa place horodatée pour chaque site;

Pour consulter la programmation complète du Musée de la civilisation : https://www.mcq.org/fr/expositions

Pour davantage d'informations sur l'exposition Imagine Van Gogh au Centre des Congrès de Québec : https://imagine-vangogh.ca//

À prix réguliers et respectifs, les tarifs adultes sont de 33.89$ (Imagine Van Gogh) et de 17.00$ (MCQ).

