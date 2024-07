TORONTO, le 12 juill. 2024 /CNW/ - Pour la quatrième fois depuis avril, le gros lot de LOTTO MAX a été gagné en Ontario! Laurene Shail et Doltan Hawk, de Milton, sont ensemble et jouent à la loterie régulièrement depuis 25 ans. Ils ont commencé à jouer à LOTTO MAX ensemble quand le jeu a été lancé en 2009. Aujourd'hui, les plus récents multimillionnaires de l'Ontario célèbrent leur gain du gros lot de 55 millions de dollars de LOTTO MAX lors du tirage de LOTTO MAX du 14 juin 2024.

Alors que l'émoi et la réalité s'imposent suite à leur gain, Laurene et Doltan espèrent que, dans l'ensemble, les choses ne changeront pas trop, et qu'ils demeureront les « personnes ordinaires » qu'ils étaient avant leur gain inattendu. Bien qu'ils aient hâte d'acheter une maison et un nouveau bateau de pêche, Laurene dit que le plan principal est de prendre soin des membres de leur famille : « Nous voulons qu'ils ressentent cette joie avec nous. Ils le méritent autant que nous. Ils méritent de ne pas avoir à occuper plusieurs emplois et ils pourront maintenant passer plus de temps en famille, comme il se devrait. »

C'était le samedi matin suivant le tirage que Doltan a vérifié leur billet au moyen de l'appli d'OLG. « Je ne savais pas ce que je voyais; j'ai donc crié à Laurene de venir, a déclaré Doltan. Je lui ai dit de sortir son téléphone et de vérifier le billet elle-même. Je cherchais à voir le nombre de billets gagnants et j'ai dit : "Ça ne se peut pas!" Je ne savais pas quoi faire. »

« J'avais un pied dans la douche quand j'ai entendu Doltan crier, s'est rappelé Laurene. Je croyais que quelque chose lui était peut-être arrivé. Il tremblait de la tête aux pieds, alors je lui ai demandé : "Ça va?" Il m'a demandé de vérifier le billet et a couru pour aller chercher mes lunettes. J'ai ensuite cru qu'il me jouait un tour, a-t-elle dit en riant. J'ai mis mes lunettes et pensé "Ça ne peut pas être vrai! Ça ne peut pas nous arriver!" »

Dépassés et encore sous le choc, Laurene et Doltan sont allés au magasin pour faire valider leur billet. À ce moment, leur vie a changé à jamais. « Le terminal de loterie s'est verrouillé, et j'ai remarqué que le commis tremblait, a partagé Doltan pendant qu'il revivait ce moment qui change une vie. Puis OLG nous a appelés pour nous parler. C'est à ce moment que la réalité s'est imposée. Nous avions le billet gagnant. » Laurene s'est aussi rappelée la gravité du moment : « C'était irréel. J'étais sous le choc, je tremblais et ma bouche était vraiment sèche. Le commis a été incroyablement gentil et m'a apporté une bouteille d'eau. » Les pensées de Laurene se sont immédiatement tournées vers ce que cela signifiait pour leur famille. « La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est l'impact que cela aura sur nos enfants et nos petits-enfants. Ils sont notre monde! »

Avec leur billet gagnant en main, Laurene et Doltan ont fait un autre arrêt. « Nous sommes allés directement chez ma mère, et elle ne pouvait pas y croire : elle a couvert son visage de ses mains lorsque nous lui avons dit, a déclaré Laurene. Nous avons allumé la télévision pour lui montrer que le billet gagnant avait été vendu à Milton, et, bien qu'elle ait été évidemment sous le choc, elle était tellement heureuse pour nous qu'elle était sans mot. »

« Lorsque nous avons informé les membres de notre famille, ils nous ont regardé comme si nous avions deux têtes, a dit Doltan en riant. Nous avons de la famille dans l'ensemble de la province et avons eu quelques conversations amusantes et encore plus de moments spéciaux nous attendent, le type de moments qui combleront mon cœur pour la vie. Tout le monde a été si encourageant et heureux pour nous. C'est une expérience touchante. »

Après avoir partagé la nouvelle avec les personnes les plus importantes pour eux, Laurene et Doltan avaient une autre chose à leur ordre du jour. « Nous sommes tous les deux officiellement à la retraite », ont-ils partagé. Surpris d'apprendre que la carrière de Laurene en logistique prenait fin brusquement, son superviseur lui a demandé si elle avait gagné à la loterie. « Je n'ai pas pu m'en empêcher, a-t-elle dit en souriant. Ma réponse a été "Oui, c'est en plein ça!" »

Maintenant que leur gain est dans leur compte bancaire, Laurene et Doltan ont hâte à leur avenir et à celui de leur famille. « Nous allons acheter la maison de nos rêves, proche de notre famille que nous aimons tant, a déclaré Laurene. Doltan veut se gâter et acheter un nouveau bateau de pêche pour passer ses journées sur l'eau, et j'aimerais voyager un peu. J'ai toujours voulu visiter l'Italie et l'Australie. Je suis impatiente de découvrir le monde avec notre famille. »

En repensant aux quelques dernières semaines et à tout ce qui est arrivé, Laurene et Doltan ont exprimé l'importance de leur nouvelle fortune pour eux : « Lorsque tu grandis avec rien et que tu travailles fort pour tout ce que tu as, un gain comme ça est incroyable », a dit Doltan. « C'est un rêve devenu réalité de pouvoir aider notre famille. Ce fut une montagne russe émotionnelle. C'est un processus qui commence par l'incrédulité et qui se termine par un pur bonheur, a ajouté Laurene. Nous sommes tellement heureux et nos cœurs sont remplis. »

« Nous resterons les mêmes. Ce gain ne nous changera pas », a affirmé Doltan. « Je vais continuer à être la calme et timide Laurene. J'aurai simplement le plus grand des sourires sur mon visage », a conclu Laurene.

Le billet gagnant a été acheté à Convenience 4 U, sur la promenade Wilson, à Milton.

Au cours des quatre derniers mois, OLG a versé au total 265 millions de dollars en gros lots de LOTTO MAX à des Ontariens chanceux. Ce soir (le 12 juillet 2024), le tirage de LOTTO MAX offre un autre gros lot estimé à 55 millions de dollars, et un nombre estimé de quatre lots MAXMILLIONS.

Pour voir la vidéo et les photos de la célébration des gagnants Laurene et Doltan, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous.

Vidéo et photos de la célébration

https://f.io/MmeL5p5b

(Le lien fonctionnera pendant 30 jours - aucun mot de passe requis.)

Contenu du lien

Fichier 1 - Vidéo des gagnants - version prête à être diffusée; vidéo des gagnants - version prête pour le Web

Fichier 2 - Photos des gagnants

Depuis 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 8 milliards de dollars en lots : il y a eu 106 billets gagnants d'un gros lot et 879 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province. LOTTO MAX coûte 5 $ le jeu et les tirages ont lieu les mardis et les vendredis.

OLG favorise la pratique du jeu responsable et souhaite que le jeu demeure agréable. C'est pourquoi OLG est fière d'être une chef de file dans la promotion du jeu responsable grâce à son programme Jouez Sensé reconnu à l'échelle mondiale.

Des gagnants d'OLG

Suivez-nous sur Facebook, X et Instagram

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 59 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur X @OLG_ca

Retrouvez-nous sur Facebook/Instagram @OLG.ca

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English



Cliquez ic i si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE OLG Winners

INFORMATION : RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716