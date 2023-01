Office de la protection du consommateur - Nouveaux services en ligne pour les commerçants

QUÉBEC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur invite les entreprises à découvrir son nouveau portail de services en ligne Espace commerçant, à l'adresse opc.gouv.qc.ca/espace-commercant.

L'Espace commerçant permet notamment aux quelque 9 000 titulaires de permis de l'Office, dès leur prochain renouvellement, de télécharger une copie de leur permis. Ils peuvent également, dès maintenant, transmettre des messages ou des documents à l'Office de façon rapide et sécurisée. À terme, les services numériques offerts à cette clientèle permettront d'effectuer la démarche de renouvellement de permis en ligne.

Cet espace permet également à tous les commerçants, qu'ils soient titulaires d'un permis ou non, d'accéder plus facilement à certains renseignements que détient l'Office à leur sujet (avis d'infraction, mises en demeure, etc.), en plus de leur offrir différentes fonctionnalités en lien avec l'outil Se renseigner sur un commerçant, accessible au grand public. Il leur est désormais possible de s'abonner à un système de notification par courriel, qui les préviendra si une nouvelle mention est inscrite dans cet outil afin de prendre action rapidement quant au règlement d'une mésentente avec un consommateur, facilitant ainsi la négociation.

Notons que ces changements s'accompagnent de nombreuses améliorations à l'outil Se renseigner sur un commerçant, pour rendre cette banque de données encore plus complète et utile aux consommateurs qui désirent obtenir de l'information au sujet d'un commerçant.

Faits saillants

Plus de 16 000 commerçants ont un dossier à l'Office, dont environ 9 000 sont titulaires d'un permis.

L'Espace commerçant est accessible à tout commerçant qui possède un compte clicSÉQUR - Entreprises.

L'inscription à ce service est simple et gratuite.

Citation

« Le lancement de l'Espace commerçant représente une bonne nouvelle tant pour les citoyens que pour les commerçants québécois. Ce nouvel outil permettra d'alléger et faciliter les démarches administratives des commerces auprès de l'Office de la protection du consommateur. En effet, grâce à cette plateforme, les dépôts de documents pourront se faire de manière sécuritaire et gratuitement en ligne. Par ailleurs, la population pourra accéder à plus d'informations sur les différents commerces ayant un dossier à l'Office et ainsi faire des choix encore plus éclairés. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec et ministre responsable de la Protection des consommateurs

Lien connexe

L'Espace commerçant : opc.gouv.qc.ca/espace-commercant

Renseignements :

