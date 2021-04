Offensive de transformation numérique - Québec soutient le virage numérique du secteur de la fabrication métallique

QUÉBEC, le 16 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une subvention de 1,5 million de dollars afin d'appuyer la réalisation, au coût de 3,2 millions de dollars et dans le cadre de la planification stratégique du créneau d'excellence Alliance Métal Québec, de la deuxième phase du projet Réseau de commercialisation numérique.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, et la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce projet a notamment pour objectifs de stimuler la mise en marché hors Québec de produits et services liés à la fabrication métallique, d'accélérer la croissance des entreprises de ce secteur, d'accroître leur accessibilité numérique ainsi que de générer des partenariats.

Par l'entremise d'une plateforme commune et d'une offre de services mutualisés, le Réseau de commercialisation numérique favorise le regroupement des ressources spécialisées dans la conquête des marchés hors Québec et la collaboration entre les différents acteurs du secteur de la fabrication métallique.

Lors de la première phase, qui s'est tenue de novembre 2018 à décembre 2020, 20 entreprises de ce secteur ont pris part au projet. La deuxième phase permettra à une trentaine d'autres de se joindre au Réseau et de bénéficier des améliorations technologiques apportées à la plateforme ainsi que d'une offre de services encore plus attrayante.

L'aide gouvernementale, qui provient du Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence (PADS), s'inscrit dans l'Offensive de transformation numérique, menée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation.

Citations :

« Le créneau d'excellence Alliance Métal Québec nous démontre une fois de plus sa capacité à mobiliser les intervenants de la transformation métallique et sa volonté de les aider à s'adapter au contexte économique actuel. Il joue un rôle clé dans le développement du secteur, qui est appelé à croître davantage au cours des années à venir. Je salue la réalisation de la deuxième phase de ce projet novateur! »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent

« Je le répète souvent, la relance de notre économie passe aussi par le virage numérique des entreprises québécoises. Le projet d'Alliance Métal Québec rejoint les orientations de notre gouvernement, en proposant la force d'un réseau voué à la commercialisation des produits et services à l'échelle nationale et internationale grâce au numérique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

Faits saillants :

Créé en 2007 dans le cadre de la démarche ACCORD, le créneau d'excellence Alliance Métal Québec a pour mission de créer des synergies entre les entreprises du secteur de la transformation métallique dans le but de résoudre des problématiques communes et de promouvoir le savoir-faire de ses membres hors de la région de Lanaudière et du Québec.

D'ici le 31 mars 2022, le gouvernement du Québec investira 130 millions de dollars dans l'Offensive de transformation numérique afin d'appuyer la concrétisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes grâce à un accompagnement spécialisé.

Le PADS vise à mobiliser et à concerter l'action des entreprises et des partenaires économiques du Ministère autour d'objectifs et de modes d'intervention communs pour favoriser le développement des secteurs stratégiques et la mise en œuvre des orientations ministérielles.

