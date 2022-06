Offensive de transformation numérique - Plus de 3,5 M$ pour accroître la cybersécurité dans les PME québécoises

GATINEAU, QC, le 27 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique (OTN), une aide financière de 3 535 750 $ à la grappe nationale de l'industrie de la cybersécurité In-Sec-M pour soutenir la réalisation d'un projet visant à accroître la cybersécurité et la protection des renseignements personnels dans les PME québécoises.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Ce projet, évalué à 6,7 millions de dollars, vise à sensibiliser 3 500 entreprises à l'importance de la cybersécurité par le biais de séances de formation individuelles ou collectives. Il permettra également d'offrir un accompagnement spécialisé à 1 500 PME qui souhaitent implanter de bonnes pratiques en matière de cybersécurité et de protection des renseignements personnels. De plus, grâce à la mise en place d'une plateforme d'autoévaluation, quelque 25 000 entreprises pourront évaluer leur degré de maturité numérique dans ce domaine.

Citations :

« La sécurité des données et la confidentialité des renseignements personnels font partie des défis de nos entreprises en ce qui a trait à la transformation numérique. En appuyant ce projet, nous voulons que les PME soient en mesure de faire un pas de plus vers le virage numérique de façon efficace et sécuritaire. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Je suis très fier de ce soutien gouvernemental à In-Sec-M, une organisation basée chez nous, à Gatineau, et comptant parmi les acteurs clés qui font progresser le secteur de la cybersécurité partout au pays. Je me réjouis de constater que ce projet permettra à de nombreuses PME québécoises d'accroître leur performance et leur compétitivité grâce à une meilleure gestion des risques associés à la cybersécurité et à la transformation numérique. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

« Au cours des dernières années, notre gouvernement a posé de nombreux gestes pour rehausser la cybersécurité et la protection accordée aux renseignements personnels de la population et des entreprises québécoises. Notre appui à In-Sec-M s'inscrit dans cette voie et permettra d'encourager encore plus de PME à protéger adéquatement leurs données sur les plateformes numériques. Cette approche est incontournable pour qu'elles demeurent concurrentielles dans l'économie de demain. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et leader parlementaire adjoint du gouvernement

Faits saillants :

Située à Gatineau , la grappe In-Sec-M regroupe des entreprises, des centres de formation et de recherche ainsi que des acteurs gouvernementaux qui mènent des actions concertées visant à augmenter la cohésion et la compétitivité de l'industrie canadienne de la cybersécurité. Elle permet également aux entreprises de ce secteur d'accroître leurs capacités d'innovation, de commercialisation et de croissance.

, la grappe In-Sec-M regroupe des entreprises, des centres de formation et de recherche ainsi que des acteurs gouvernementaux qui mènent des actions concertées visant à augmenter la cohésion et la compétitivité de l'industrie canadienne de la cybersécurité. Elle permet également aux entreprises de ce secteur d'accroître leurs capacités d'innovation, de commercialisation et de croissance. Le projet annoncé répond aux objectifs de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (LQ 2021, chapitre 25), adoptée récemment par le gouvernement du Québec, et s'ajoute aux efforts déployés pour resserrer la réglementation dans ce domaine.

En mars 2021, le gouvernement du Québec a lancé l'OTN. Cette initiative est dotée d'une enveloppe initiale de 130 millions de dollars, à laquelle s'est ajoutée une somme supplémentaire de 60 millions de dollars d'ici 2024, annoncée dans le cadre du budget 2022-2023. L'objectif : appuyer la concrétisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes grâce à un accompagnement spécialisé.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Tél. : 418 691-5650; Roxanne Bourque, Conseillère aux communications, Cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél. : 418 999-1326; Nathalie Saint-Pierre, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et leader parlementaire adjoint du gouvernement, Tél. : 418 643-5926; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710