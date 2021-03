Offensive de transformation numérique - Appui de 5 M$ à l'École Bensadoun de l'Université McGill pour accélérer la transformation numérique des détaillants

MONTRÉAL, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde 5 millions de dollars sur quatre ans à l'École Bensadoun de commerce au détail de l'Université McGill. Cette contribution financière non remboursable appuiera la réalisation, au coût de 16,6 millions de dollars, d'activités de recherche appliquée et de transfert de connaissances visant à accélérer la transformation numérique des détaillants québécois.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui, à l'occasion de l'événement Hop! Le sommet du commerce de détail 2021, organisé par le Conseil québécois du commerce de détail.

Par l'entremise de son laboratoire d'innovation en commerce au détail, l'École Bensadoun assistera les détaillants et les entreprises de technologie en commerce de détail du Québec dans leur transformation numérique et dans l'implantation de leur stratégie omnicanal. Cette initiative s'appuie sur quatre piliers, soit la recherche appliquée interdisciplinaire, la diffusion des connaissances, le développement des talents et le soutien à la croissance des PME.

« Notre appui à l'École Bensadoun va contribuer à combler le retard qu'accusent certains de nos commerçants face aux détaillants des grandes chaînes en matière de transformation numérique. Avec la pandémie, les gens ont développé de nouvelles habitudes de consommation en ligne. Il est donc essentiel que notre secteur du commerce de détail s'adapte et se tourne rapidement vers les nouvelles technologies et le commerce électronique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le secteur du commerce de détail est confronté aux bouleversements liés à l'accès aux technologies et à leurs effets sur nos habitudes de consommation. L'École Bensadoun propose d'excellentes initiatives à ses intervenants afin qu'ils s'adaptent à l'ère du commerce électronique et qu'ils puissent tirer profit des nouveaux comportements des consommateurs. La contribution que nous annonçons aujourd'hui est importante pour la santé économique des PME de ce secteur. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Nous sommes reconnaissants de la contribution du ministère de l'Économie et de l'Innovation, qui permettra à l'École Bensadoun de continuer à cultiver la prochaine génération de talents du secteur du commerce de détail et de façonner l'avenir de ce dernier grâce à la recherche universitaire et au développement professionnel. Notre collaboration renforcera l'écosystème québécois, qui pourra davantage se positionner comme référence en matière d'expertise de pointe en commerce de détail. »

Professeur Saibal Ray, directeur académique de l'École Bensadoun de commerce au détail

Dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique, le gouvernement du Québec investira 130 millions de dollars d'ici le 31 mars 2022 afin d'appuyer la concrétisation de projets visant à accélérer le virage numérique des entreprises québécoises et à favoriser la croissance de PME innovantes grâce à un accompagnement spécialisé.

De ce montant, une enveloppe de plus de 50 millions de dollars servira à soutenir une première sélection de projets. Ces premiers projets, dont celui de l'École Bensadoun, permettront de sensibiliser plus de 43 000 entreprises à l'importance d'effectuer une transition numérique et d'accompagner 8 000 d'entre elles dans leurs démarches.

Fondée en mai 2017, l'École Bensadoun de commerce au détail de l'Université McGill est la première école d'enseignement universitaire au monde à se spécialiser dans l'étude et le développement du commerce de détail.

Son laboratoire d'innovation en commerce au détail, l'un des premiers au Canada , a pour mission de former et d'outiller un réseau international de spécialistes interdisciplinaires. Grâce à leurs recherches et à leurs efforts de conception et de modélisation, ceux-ci contribueront à assurer la compétitivité du secteur du commerce de détail.

