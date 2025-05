Offensive de sécurité à l'Établissement de détention de Montréal - Une opération spéciale donne lieu à la confiscation de matériel illicite d'une valeur de près de 345 000 $

QUÉBEC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Une opération majeure de fouille menée la semaine dernière dans plusieurs secteurs de l'Établissement de détention de Montréal a permis la saisie d'objets prohibés d'une valeur estimée à près de 345 000 $ en milieu carcéral.

Planifiée depuis quelques semaines, cette opération a permis de maximiser l'impact sur le terrain.

La collaboration entre les agents et agentes des services correctionnels, le personnel du renseignement, les gestionnaires des Services correctionnels et leurs partenaires, dont la Sûreté du Québec et le Service de police de la Ville de Montréal, a permis de recueillir des renseignements et donné lieu à la confiscation de :

66 téléphones cellulaires;

plus de 1 000 grammes de tabac;

plus de 700 grammes de stupéfiants;

10 armes artisanales ou blanches;

17 outils divers.

Plusieurs mesures sont déployées dans les établissements de détention du Québec pour contrer l'introduction d'objets non autorisés. La détection et la récupération des articles prohibés contribuent à l'atteinte de l'objectif prioritaire d'assurer la sécurité des personnes et des lieux.

Citation :

« La lutte contre la contrebande d'objets prohibés en milieu carcéral requiert d'agir en continu et sur plusieurs fronts à la fois. En menant ponctuellement des opérations d'envergure dans les établissements de détention, nous montrons aux personnes impliquées dans le trafic institutionnel entre nos murs et au-delà de ceux-ci que nous travaillons de concert avec nos différents partenaires pour contrecarrer leurs plans. S'ajoutent évidemment les saisies que nous faisons en amont, avant même que les objets prohibés ne se retrouvent entre les mains des personnes incarcérées. »

Isabelle Mailloux, directrice générale du réseau correctionnel de l'Est-du-Québec et porte-parole, Sous-ministériat des services correctionnels, ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

De telles opérations spéciales de fouilles en milieu carcéral et le partenariat établi entre les Services correctionnels et les corps policiers s'inscrivent dans l'ensemble des actions menées en matière de lutte à la violence armée et favorisent la sécurisation des établissements de détention.

Des investissements majeurs de 35,8 M$ ont été annoncés le 24 octobre 2023 pour renforcer la sécurité dans les établissements de détention, notamment en les dotant d'équipement spécialisé pour améliorer la détection des drones.

