OECONOMIA est fière de proposer le livre : RÉUSSIR LE TRANSFERT D'ENTREPRISES : APPROCHES ACTUALISÉES POUR UN ACCOMPAGNEMENT GAGNANT

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - OECONOMIA, cabinet de services conseils en développement économique, développement durable et affaires publiques est fier d'annoncer la publication du livre RÉUSSIR LE TRANSFERT D'ENTREPRISES : APPROCHES ACTUALISÉES POUR UN ACCOMPAGNEMENT GAGNANT par Michel J. Paradis B.Sc., LL.B., Adm.A., Med.Acc.(IMAQ).

Cet ouvrage vise à proposer une approche permettant de bonifier les outils actuellement utilisés (critères ESG et principes d'ODD) afin d'assurer une durabilité optimale d'un transfert d'entreprises ou d'une transaction.

Citation de l'auteur Michel J. Paradis :

"Nous savons que le transfert d'entreprises représente un enjeu important au Québec et au Canada. Œuvrant en ce domaine depuis déjà un long moment, j'ai constaté l'évolution et l'intégration croissante des principes de développement durable dans les transactions. La nécessité d'adapter les outils disponibles pour les propriétaires d'entreprises et les acquéreur•e•s potentiel•le•s m'a incité à rédiger cet ouvrage. Mon but : contribuer à une pérennité optimale des transactions au bénéfice de toutes les parties impliquées dans le processus de transfert d'entreprises en proposant une approche d'accompagnement durable adaptable au processus transactionnel."

À propos d'OECONOMIA

OECONOMIA est un cabinet de services conseils en développement économique, développement durable et en affaires publiques. L'entreprise se spécialise dans l'accompagnement auprès des PMEs par un réseau reconnu de professionnels et professionnelles en leur domaine respectif tout en s'assurant d'un lien continu tout au long du processus.

Informations complémentaires

Titre du livre : RÉUSSIR LE TRANSFERT D'ENTREPRISES : APPROCHES ACTUALISÉES POUR UN ACCOMPAGNEMENT GAGNANT

Auteur : Michel J. Paradis

Date de publication : 28 octobre 2024

ISBN : ISBN 978-2-9822962-0-6

Où se procurer le livre : https://boutique.bouquinbec.ca/

Contact pour les médias : Michel J. Paradis, (418) 868 7230, [email protected]