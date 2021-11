MONTRÉAL, le 9 nov. 2021 /CNW Telbec/ - ODS Medical, une entreprise en démarrage montréalaise axée sur l'intelligence artificielle appliquée aux technologies médicales, a changé de nom pour devenir Reveal Surgical. Reveal Surgical aide les chirurgiens à voir l'invisible. La technologie de Reveal permet de détecter les tissus cancéreux qui n'ont pas été repérés avec les méthodes d'imagerie traditionnelles, en combinant un moteur d'intelligence artificielle qui fournit une caractérisation des tissus en temps réel à des sondes optiques intuitives qui peuvent être manipulées facilement dans divers contextes chirurgicaux. L'entreprise vise à donner aux médecins les moyens de prendre des décisions critiques in vivo, en temps réel, en toute sécurité et avec précision. Reveal se prépare à passer à la prochaine étape de son cheminement commercial avec un essai clinique crucial de SentryTM, son produit contre les tumeurs cérébrales qui sera lancé en 2022. Cette nouvelle image de marque donne à l'entreprise une plateforme pour mieux représenter ses valeurs et sa personnalité. Reveal Surgical définit ses valeurs comme étant audacieuses, car elle prend des risques calculés; raffinées, car ses grandes idées sont appuyées par une exécution sophistiquée; et humaines, car le but de la vie humaine est de servir, de faire preuve de compassion et d'aider les autres.

À propos de Reveal Surgical

Reveal Surgical est une entreprise montréalaise axée sur l'intelligence artificielle appliquée aux technologies médicales, qui se spécialise dans la caractérisation des tissus. Reveal associe les sondes optiques de pointe à des méthodes sophistiquées d'apprentissage machine pour détecter les cancers qu'on ne peut pas repérer en utilisant d'autres systèmes d'imagerie. Par conséquent, Reveal Surgical aide les chirurgiens à voir l'invisible. L'objectif de l'entreprise est de fournir des renseignements plus précis, fondés sur des données, sur les tissus analysés par les chirurgiens et d'accroître leur confiance dans la prise de décisions concernant la résection d'une tumeur. Fort de plus de 25 employés et menant des d'études cliniques dans 3 pays, Reveal Surgical renforce également le développement de sa technologie pour des indications d'utilisation qui vont au-delà du cancer.

