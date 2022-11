OTTAWA, ON, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Odgers Berndtson est fière d'annoncer la nomination de Michael Williams comme associé directeur du bureau d'Ottawa. Dans le cadre de son nouveau poste, Michael dirigera la stratégie de croissance locale de la firme au chapitre du recrutement de cadres, de membres de conseils d'administration et de cadres intérimaires et des services-conseils en leadership, et veillera à ce que la firme reste un pôle d'excellence pour la clientèle et les candidates et les candidats.

Michael Williams, Associé directeur, Ottawa, Odgers Berndtson (Groupe CNW/Odgers Berndtson Canada)

« Michael fait partie intégrante de notre équipe à Ottawa et à l'échelle nationale, a expliqué Carl Lovas, président du conseil et chef de la direction d'Odgers Berndtson Canada. Il a tissé des liens étroits au sein de la communauté d'Ottawa en raison de notre travail, mais aussi en tant que mentor bénévole chez Invest Ottawa et en tant que champion communautaire pour les Bergers de l'Espoir. Il est de ces personnes dont le travail sert un but précis; une qualité que nous célébrons chez Odgers Berndtson. Nous sommes donc très heureux que Michael joue un rôle de meneur dans ce marché important. »

« En plus d'être un spécialiste talentueux du recrutement de cadres, Michael est quelqu'un de responsable, d'authentique et d'empathique : les caractéristiques d'un leader exceptionnel, a déclaré Brad Beveridge, président d'Odgers Berndtson Canada. Sa nomination au poste d'associé directeur de notre bureau d'Ottawa est une récompense bien méritée pour son engagement continu envers la clientèle, les candidates et les candidats, l'équipe et sa propre communauté. »

« Je suis heureux de pouvoir continuer à travailler en partenariat avec des organisations des secteurs public et privé dans ce nouveau poste d'associé directeur, a dit Michael Williams. Au cours de mes sept années de service chez Odgers Berndtson, j'ai eu de nombreuses occasions de grandir et d'avancer sur le plan professionnel. J'ai très hâte d'entamer cette nouvelle étape de ma carrière. »

Titulaire d'un baccalauréat ès arts en sciences politiques de l'Université d'Ottawa, Michael a reçu en 2018 le prix Forty Under 40 du Ottawa Business Journal.

À propos d'Odgers Berndtson

Odgers Berndtson est une firme internationale de services-conseils en leadership intégrés offrant une expertise en matière de recrutement de cadres permanents et intérimaires et de membres de conseils d'administration; d'évaluation, d'encadrement et de perfectionnement du leadership; de rendement des conseils et des équipes; et de conseil en stratégie d'entreprise.

Nos clients proviennent d'organisations de toute taille et de toute nature, qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou de multinationales, du secteur privé au secteur public, en passant par les organismes sans but lucratif.

À l'échelle mondiale, plus de 1 100 collègues d'Odgers Berndtson soutiennent nos clients à partir de 66 bureaux dans 32 pays.

SOURCE Odgers Berndtson Canada

Renseignements: Lori Dyne, Cheffe du marketing, [email protected]