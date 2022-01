Odgers Berndtson, la plus importante firme de services-conseils en leadership intégrés au Canada, est prête pour une autre année de croissance sans précédent

TORONTO, le 18 janv. 2022 /CNW/ - La dernière année a été exceptionnelle pour Odgers Berndtson Canada. La firme a accueilli plus de 40 nouveaux collègues, dont Brad Beveridge à titre de président, Lori Dyne au poste de cheffe du marketing et Ryna Young, en tant qu'associée et cheffe de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Poursuivant sur cette lancée, la firme a annoncé aujourd'hui l'arrivée de Lindsay Osmond au poste d'associée au sein de la pratique de conseil en leadership. À ce titre, elle supervisera l'ouverture d'un bureau Odgers Berndtson à Edmonton, en Alberta. Julie Choi, experte en évaluation psychométrique, s'est également jointe à l'équipe en tant que consultante principale, et soutiendra les clients depuis le bureau de Calgary.

« Il s'agit sans doute de l'une des périodes les plus passionnantes de notre histoire au Canada, qui remonte à 31 ans. Au cours des douze derniers mois, nous avons eu le plaisir d'accueillir certains des meilleurs talents de notre industrie et nous avons franchi des étapes déterminantes, dont une expansion stratégique à Edmonton qui nous permettra de continuer à rayonner partout au pays », a déclaré Carl Lovas, président du conseil et chef de la direction d'Odgers Berndtson Canada.

« Nous sommes fiers de nos collègues au profil professionnel incomparable, tant sur le plan de leur expertise que de leur personnalité. Les changements transformationnels dont profitent nos clients grâce à l'expertise collective et l'approche authentique dont savent faire preuve nos collaborateurs sont impressionnants! », a déclaré Brad Beveridge, président, Odgers Berndtson Canada.

« Au cours des sept dernières années, Odgers Berndtson s'est taillé une place de choix comme conseiller de confiance en matière de recrutement de cadres et d'évaluation, d'encadrement et de développement du leadership dans l'Ouest canadien. Pour continuer à offrir des expériences exceptionnelles à nos clients, nous devions recruter des expertes à l'approche inclusive, tournées vers l'avenir », a déclaré Eric Beaudan, chef mondial de la pratique de conseil en leadership. « Lorsque nous avons rencontré Lindsay et Julie, nous avons su qu'elles étaient les personnes idéales pour aider nos clients. Elles sont toutes deux sympathiques, créatives et ont prouvé leur capacité à établir de partenariats authentiques. Lindsay est une véritable experte en développement du leadership et en gestion des ressources humaines, et Julie possède une expérience approfondie de la recherche qualitative et quantitative qui, nous en sommes convaincus, constituera un avantage pour les cadres supérieurs et les équipes qui souhaitent mieux connaître leurs forces et leurs points à améliorer. »

« Je suis ravie de me joindre à une firme de premier plan comme Odgers Berndtson qui jouit d'une grande crédibilité auprès de ses clients », a déclaré Lindsay Osmond, associée, Odgers Berndtson Canada. Son équipe a établi une nouvelle norme en matière de services-conseils en leadership adaptée au paysage commercial canadien toujours changeant. C'est vraiment une joie de faire partie d'une équipe qui accorde la priorité aux solutions actuelles et personnalisées qui reflètent un leadership moderne et qui sont arrimées à la vision et à la stratégie organisationnelles. »

À propos d'Odgers Berndtson

Odgers Berndtson est une firme internationale de services-conseils en leadership intégrés offrant une expertise en matière de recrutement de cadres permanents et intérimaires et de membres de conseils d'administration; d'évaluation, d'encadrement et de perfectionnement du leadership; de rendement des conseils et des équipes; et de conseil en stratégie d'entreprise.

Nos clients proviennent d'organisations de toute taille et de toute nature, qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou de multinationales, du secteur privé au secteur public, en passant par les organismes sans but lucratif.

À l'échelle mondiale, plus de 1 100 collègues d'Odgers Berndtson soutiennent nos clients à partir de 67 bureaux dans 35 pays.

SOURCE Odgers Berndtson Canada

Renseignements: Lori Dyne, Cheffe du marketing, [email protected]