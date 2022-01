Odgers Berndtson dévoile le nom des étudiantes et des étudiants finalistes de 2022 qui participeront au Sommet des futurs leaders CEOx1Jour

TORONTO, le 12 janv. 2022 /CNW/ - Le Sommet des futurs leaders CEOx1Jour vise à combler le fossé entre les étudiantes et les étudiants et les PDG en donnant aux jeunes talents à haut potentiel l'occasion d'acquérir des compétences en affaires et en leadership auprès de cadres supérieurs canadiens de premier plan.

Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer les 50 finalistes qui participeront au Sommet des futurs leaders, le 25 février 2022. Ces finalistes forment un groupe diversifié de jeunes adultes extraordinaires issus de communautés des quatre coins du pays, qui se sont démarqués par leur leadership, leurs valeurs et leurs résultats scolaires.

Félicitations à nos étudiantes et étudiants finalistes!

Alexa Schena Dayoung Kim Mohit Parmar Alexandre LeBlanc Devan Parmar Olga Popova Alyssa Ahmed Dunja Matic Quang Anh Nguyen Ananya Kakkar Felix Chan Ritika Saraswat Arianne Leblanc Gabrielle Kolotinsky Samantha Kaiser Ashley James Gurlove Takshak Sanovar Bajwa Avani Bhardwaj Hannah Garces-Sloane Seher Sarin Benjamin Day Hannah Tang Sheenam Khuggar Breanna Andrews Iman Berry Sophie St-Louis Brendan Smith Jia Lei Lin Tailai Wang Carlinda Lee Joseph Nina Trevor Hofmann Carlos Jarquin Julie Seal Varsha Rao Guntreddy Charles Doray Kristoph Bardos Vladislav Gavrilov Christopher Ng Massa Mohamed Wen Zhang Cristian Mihailescu Ali Melanie Mah Yalda Lotfollahi Shabestari Dariia Starishko Michal Freedman Yasmin Rajwani David Mwita Mohamed Dhia Hachmi



L'événement virtuel réunira des dirigeantes et des dirigeants parmi les plus en vue au Canada, qui donneront un aperçu de leur parcours professionnel, parleront des besoins de leurs organisations en matière de talents et des façons de se démarquer dans un processus de recrutement compétitif. Les cadres supérieurs de cette année sont les suivants :

PDG, présidentes et présidents

Mike DeGagné, président et chef de la direction, Indspire

Judy Goldring , présidente et chef de la distribution à l'échelle mondiale, AGF

, présidente et chef de la distribution à l'échelle mondiale, AGF Nizar Ladak , président-directeur général, Alliance de recherche numérique du Canada

, président-directeur général, Alliance de recherche numérique du Canada Carolyn Spriet , présidente, Hallmark Canada

, présidente, Hallmark Canada Andrew Waitman , président-directeur général, Assent Compliance inc.

DPRH et responsables du personnel et de la culture/du talent

Niki da Silva , cheffe des ressources humaines à l'échelle mondiale, Right to Play

, cheffe des ressources humaines à l'échelle mondiale, Right to Play Nicki Sabapathy , directrice, Talents mondiaux, Shopify

, directrice, Talents mondiaux, Shopify Gordana Terkalas , première vice-présidente, Ressources humaines, Aecon

Outre notre volonté d'accueillir un groupe plus diversifié de participantes et de participants, nous ne ménageons aucun effort afin que les PDG et les DPRH que nous sélectionnons correspondent aux besoins et aux désirs de la population étudiante d'aujourd'hui.

En effet, les étudiantes et les étudiants cherchent de plus en plus à donner un sens à leur carrière et veulent travailler pour des employeurs qui partagent leurs valeurs. Nous avons intentionnellement cherché à inclure des organisations qui comprennent bien la nature changeante du travail de demain et qui peuvent les aider à se préparer en conséquence.

Trois des huit dirigeantes et dirigeants de cette année proviennent d'organisations à but non lucratif, et tous font partie d'entreprises tournées vers l'avenir, qui sont à l'avant-garde de l'approche de plus en plus progressive en matière de responsabilité sociale dans le milieu des affaires.

Cette approche évolutive s'inscrit directement dans l'objectif déclaré d'Odgers Berndtson : « En recrutant et en perfectionnant des leaders d'exception, nous contribuons à créer des organisations responsables qui favorisent des changements économiques, sociaux et environnementaux positifs. » Le programme CEOx1Jour constitue un prolongement de notre vision, qui consiste à former des cadres empathiques et passionnés qui croient en l'avenir de ce pays et peuvent l'influencer positivement.

Nous remercions tout particulièrement nos partenaires du programme, le Globe and Mail, TalentEgg, Hogan Assessments, Indspire et l'Association canadienne des étudiants en commerce pour leur soutien continu.

