Odgers Berndtson annonce la nomination d'un nouvel associé directeur régional, apportant une vaste gamme de solutions en matière de haute direction à la communauté des affaires de Montréal

MONTRÉAL, le 11 août 2022 /CNW/ - Dans le cadre de sa croissance et de son engagement envers le marché québécois, Odgers Berndtson a le plaisir d'annoncer la nomination de Philippe Burton à titre d'associé directeur de notre bureau de Montréal. Philippe est un associé dans la recherche de cadres et un dirigeant chevronné en ressources humaines, possédant plusieurs décennies d'expérience au sein d'organisations de premier plan à l'échelle nationale et mondiale. Grâce au leadership de Philippe, la firme souhaite élargir son offre de services, renforcer ses relations avec les clients et agrandir son équipe au sein de ce marché dynamique.

Cette nomination permet à Odgers Berndtson d'élargir son expertise dans la région en matière de recherche de cadres intérimaires, de services-conseils en leadership et de conseils stratégiques.

« En tant que plus grande ville francophone du Canada et l'un des lieux d'affaires à la croissance la plus rapide au pays, Montréal est un centre urbain unique », a déclaré Carl Lovas, président du conseil et chef de la direction d'Odgers Berndtson Canada. « Depuis 21 ans, nous avons eu le privilège de nous associer à de nombreuses organisations extraordinaires au Québec et nous sommes enthousiastes devant cette occasion de renforcer ces relations grâce au leadership de Philippe. »

« En tant que firme de services-conseils en leadership intégrés, nous sommes parfaitement conscients que la qualité des talents que nous accueillons dans notre organisation influe directement sur l'expérience de nos clients », a pour sa part affirmé Brad Beveridge, président d'Odgers Berndtson Canada. « Alors que nous entamons la prochaine phase de nos activités à Montréal, nous sommes ravis d'accueillir une personne du calibre de Philippe dans l'équipe. Il possède une expérience exceptionnelle en matière de leadership, un sens aigu des affaires et un vaste réseau. Il est connu pour son sens des responsabilités, sa volonté de collaboration et son esprit positif; ce qui cadre tout à fait avec les valeurs de notre firme. »

À propos de sa nomination, Philippe a déclaré : « Je suis très enthousiaste de me joindre à l'équipe incroyablement talentueuse d'Odgers Berndtson pour poursuivre dans la lancée de la croissance impressionnante de la firme. Son engagement envers l'excellence professionnelle et le service est une source d'inspiration. J'ai hâte de travailler avec mes nouveaux collègues pour renforcer encore davantage notre marque à Montréal et offrir des solutions de leadership de premier ordre à nos clients. »

Cette nouvelle étape pour Odgers Berndtson Montréal coïncide avec la transition de Geneviève Falconetto vers un rôle de conseillère au sein de la firme. Geneviève a été associée directrice au bureau montréalais de la firme pendant quinze ans. Au fil des années, elle s'est avérée une partenaire de confiance pour ses clients dans la recherche de cadres et a participé au recrutement de dirigeants parmi les plus influents du marché. Aujourd'hui, ses collègues tiennent à reconnaître ses réalisations et à la remercier pour son engagement continu envers les activités futures de la firme.

Il s'agit de la première d'une série d'annonces prévues par la firme concernant le marché montréalais. Restez à l'affût des autres nouvelles cet automne!

À propos d'Odgers Berndtson

Odgers Berndtson est une firme internationale de services-conseils en leadership intégrés offrant une expertise en matière de recrutement de cadres permanents et intérimaires et de membres de conseils d'administration; d'évaluation, d'encadrement et de perfectionnement du leadership; de rendement des conseils et des équipes; et de conseil en stratégie d'entreprise.

Nos clients proviennent d'organisations de toute taille et de toute nature, qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou de multinationales, du secteur privé au secteur public, en passant par les organismes sans but lucratif.

À l'échelle mondiale, plus de 1 100 collègues d'Odgers Berndtson soutiennent nos clients à partir de 67 bureaux dans 33 pays.

