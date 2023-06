Odgers Berndtson accueille Mary-Katherine Bouchard à titre d'associée

MONTRÉAL, le 7 juin 2023 /CNW/ - Odgers Berndtson, la plus importante firme de services-conseils en leadership intégrés au Canada, comptant 66 bureaux dans 32 pays, a annoncé le retour de Mary-Katherine Bouchard à titre d'associée au sein de la Pratique de recrutement de cadres. Elle se joint à Odgers Berndtson pour contribuer à la stratégie de croissance de la firme et de la gamme complète de services de recherche de cadres, de recherche de cadres intérimaires et de services-conseils en leadership.

Mary-Katherine Bouchard, Associée, Odgers Berndtson (Groupe CNW/Odgers Berndtson Canada)

Carl Lovas, président du conseil et chef de la direction d'Odgers Berndtson Canada, a salué son retour. « Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Mary-Katherine au sein de notre équipe. Son retour souligne la réputation de la firme sur le marché et témoigne de la culture d'inclusion et d'engagement qui règne chez Odgers Berndtson. Les valeurs personnelles de Mary-Katherine et son approche axée sur la clientèle, combinées à son expertise et à son expérience professionnelle, font d'elle un excellent ajout à notre équipe en pleine expansion. »

« Mary-Katherine a pris la décision de revenir chez Odgers Berndtson en raison de l'accent mis sur la clientèle, des processus opérationnels solides, de l'engagement véritable envers la diversité, l'équité et l'inclusion, et de l'équipe exceptionnelle de la firme, a déclaré Brad Beveridge, président d'Odgers Berndtson Canada. Elle est enchantée par les investissements que nous réalisons pour répondre à la demande croissante de solutions intégrées de services-conseils en leadership et par notre capacité à fournir un service à la clientèle et aux candidats exceptionnel. Son expérience et ses solides relations avec la clientèle concordent parfaitement avec cette orientation, et nous sommes ravis de la retrouver. »

« Le marché est très dynamique et l'arrivée de Mary-Katherine s'inscrit parfaitement dans notre stratégie qui consiste à offrir à notre clientèle les meilleures solutions en matière de direction, d'équipe et d'organisation, a déclaré Philippe Burton, associé directeur du bureau de Montréal d'Odgers Berndtson. Mary-Katherine complétera notre équipe à merveille. »

« Je suis très heureuse de réintégrer l'équipe d'Odgers Berndtson en cette période charnière et j'ai hâte de collaborer de nouveau avec les professionnelles et professionnels exceptionnels des services-conseils en matière de talents de la firme, a déclaré Mary-Katherine Bouchard, associée chez Odgers Berndtson. J'ai observé l'évolution de la marque Odgers Berndtson sous la nouvelle direction régionale et nationale et je me réjouis de faire partie d'une firme dont la culture inclusive est centrée sur l'excellence et la promotion d'une coopération élargie pour répondre aux besoins en leadership multidimensionnels de notre clientèle. »

Mary-Katherine est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (B. Sc.) de l'Université de Montréal et détient le titre de conseillère agréée en ressources humaines (CRHA).

À propos d'Odgers Berndtson

Odgers Berndtson est une firme internationale de services-conseils en leadership intégrés offrant une expertise en matière de recrutement de cadres permanents et intérimaires et de membres de conseils d'administration; d'évaluation, d'encadrement et de perfectionnement du leadership; de rendement des conseils et des équipes; et de conseil en stratégie d'entreprise.

Nos clients proviennent d'organisations de toute taille et de toute nature, qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou de multinationales, du secteur privé au secteur public, en passant par les organismes sans but lucratif.

À l'échelle mondiale, plus de 1 100 collègues d'Odgers Berndtson soutiennent nos clients à partir de 66 bureaux dans 32 pays.

