OCR CANADA ANNONCE L'ACQUISITION D'EXA SYSTÈMES

L'expansion de nos capacités en matière de solutions d'automatisation et le Québec ont été une priorité stratégique afin de renforcer notre proposition de valeur à nos clients. Tweet this

"Nous sommes excités de finaliser l'acquisition d'EXA Systèmes car elle solidifie et ajoute à la présence actuelle d'OCR Canada au Québec. Grâce au haut niveau d'expertise du personnel d'EXA, nous renforçons nos équipes et ajoutons des solutions d'automatisation telles que la vision artificielle, les applicatrices ''Print & Apply'' et les systèmes de mesure dimensionnelle à nos services existants de mobilité, d'impression, de collecte et de gestion de données. Ensemble, nous allons continuer à servir les clients d'EXA et les accueillir dans la famille OCR. Nous sommes ravis des solutions, des services, du personnel et de la croissance future qu'EXA apporte à OCR Canada et, surtout, à notre clientèle ", a déclaré Tony Mastrangeli, vice-président principal et directeur général d'OCR Canada.

Voici ce que les clients peuvent s'attendre à retrouver en regroupant les offres de produits et de services d'Exa avec celles d'OCR qui possède une expérience de plus de 40 ans à fournir des solutions d'automatisation améliorées à ses clients, leur permettant de numériser et d'agir sur les données liées à leurs équipements, leurs employés et leurs opérations :

À partir d'aujourd'hui, les clients d'EXA auront accès à une gamme étendue de produits et de services de support. Plus de 80 experts en produits et services sont prêts à les aider.

Les clients auront également accès à un réseau national élargi d'équipes de professionnels de la vente et de support, réparties sur 5 sites qui desservent les clients à travers le pays, avec des bureaux au Québec, en Ontario , au Manitoba , en Alberta et en Colombie-Britannique.

, au , en et en Colombie-Britannique. À la suite des trois acquisitions précédentes d'OCR Canada, les entités regroupées offriront une attention accrue aux clients de la province de Québec.

Robert Cyr, président et chef de la direction d'Exa Systèmes Inc. a commenté : " C'est avec un très grand plaisir que je fais cette transaction. Parmi plusieurs offres d'achats mon choix c'est arrêté sur OCR, l'entreprise la mieux placée pour assurer la continuité du succès acquis par EXA à travers toutes ces années. En gardant toute l'équipe et en ajoutant celle de OCR Québec notre clientèle va pouvoir bénéficier de cette plus grande famille d'experts pour intégrer et valoriser vos projets. J'ai adoré toutes ces 34 années dans un domaine passionnant et avec une clientèle exceptionnelle. C'est certainement avec un peu d'émotion que je transfert les reines, mais je le fais surtout en toute confiance à la relève. Je vous remercie tous, clients, et fournisseurs de m'avoir permis de suive cette route remplie de joie et satisfaction. Je remercie aussi Odyssey Investment, Barcodes Group et OCR Canada de continuer cette route avec leur grande équipe de gens professionnels et expérimentés. "

Lesley English, directrice financière et vice-présidente des opérations d'OCR Canada, a ajouté : " Nous sommes tous très enthousiastes à l'idée d'ajouter les produits diversifiés et les membres compétents de l'équipe d'EXA à la famille d'OCR et nous sommes impatients de faire croître nos entreprises collectives ensemble. "

Daniel Nettesheim, président et chef de la direction de Barcodes Group, la société mère d'OCR Canada, a déclaré : " L'expansion de nos capacités en matière de solutions d'automatisation et le Québec ont été une priorité stratégique afin de renforcer notre proposition de valeur à nos clients. Robert et son équipe travaillent à la croissance d'EXA depuis 40 ans. Nous sommes ravis de les accueillir au sein de notre entreprise mondiale et d'investir davantage dans les talents et les solutions qu'ils ont bâti. "

À propos d'OCR Canada : Basée à Markham, en Ontario, et disposant de bureaux à travers le Canada, OCR Canada est un important fournisseur de solutions en technologie de l'information qui offre des produits et des services pour automatiser les organisations et leurs processus. Fondée en 1981, la société fournit des solutions complètes de capture de données, de services de gestion et de systèmes sans fil à ses clients des secteurs de la fabrication, du transport, de la logistique, de la construction, des services publics, de l'entreposage, de la distribution, des soins de santé, du gouvernement, de l'hôtellerie et de la vente au détail.

À propos d'EXA : Fondée et située à Saint-Laurent, au Québec, se spécialise depuis plus de 35 ans dans l'intégration et l'optimisation des opérations logistiques. Avec des bureaux à Montréal, Vancouver et Toronto, EXA est lauréate du Prix Alpha 2021 pour l'excellence et le dynamisme dans la catégorie Fabrication - Produits et équipements électroniques, Technologie de l'information décerné annuellement par la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Laurent - Mont-Royal, Québec.

À propos du Groupe Barcodes : La société mère de Barcodes, Inc. et d'OCR Canada, dont le siège social se trouve à Chicago, IL, et qui possède des bureaux à travers le monde, est un important fournisseur de solutions de technologie de l'information qui, depuis plus de 25 ans, offre des produits et des services pour automatiser les entreprises. Barcodes s'est associé à Odyssey Investment Partners pour tirer parti de leur capital d'investissement privé et de leur expérience afin de stimuler la croissance stratégique.

SOURCE EXA Systèmes Inc.

Renseignements: Communiquez avec OCR Canada; Sans frais : 1-800-853-7226, Téléphone: (905) 475-5505, Télécopieur: (905) 475-0566, Web: www.ocr.ca/ Courriel : [email protected], Adresse: 25 Royal Crest Court, Bureau 100, Markham (Ontario) L3R 9X4, Canada; Est du Canada - Sans frais : (877) 853-7226, Montréal, Québec, Moncton, Nouveau-Brunswick, Halifax, Nouvelle-Écosse, Ouest du Canada - Sans frais: (888) 853-7226, Winnipeg, Manitoba, Canada, Calgary, Alberta, Canada, Edmonton, Alberta, Canada, Vancouver, Colombie-Britannique