CHICAGO, 22 février 2023 /CNW/ - Ocean Tomo Transactions, une société de J.S. Held, a annoncé la vente de plus de 250 œuvres protégées par les droits d'auteurs et d'autres œuvres littéraires actuellement détenues par POW! Entertainment, au moyen d'un avis public d'aliénation en conformité avec le Code commercial uniforme (CCU).

Le catalogue d'actifs comprend plus de 200 œuvres originales du regretté Stan Lee. Ces actifs comprennent des titres à divers niveaux de production, allant des synopsis conceptuels, des traitements complets, des scénarios et des œuvres d'art originales à des œuvres entièrement produites avec des droits résiduaires.

L'empreinte de Stan Lee sur l'industrie du divertissement est indéniable. Ses personnages originaux ont peuplé le grand écran et les pages de bandes dessinées pendant des générations. Les films basés sur les personnages de Stan Lee ont rapporté plus de 27 milliards de dollars à l'échelle mondiale.

Le catalogue d'actifs de POW! Entertainment comprend de merveilleuses trouvailles en matière d'idées et de personnages nouveaux et inédits issus de son génie créatif. Cette offre constitue une occasion de poursuivre la contribution et la promotion de son héritage exceptionnel.

Parmi les œuvres remarquables de Stan Lee à vendre, mentionnons les suivantes :

The Devil's Quintet

Lucky Man

BackChannel

Prodigal

Chakra

Monkey Master

Allies of the Amazon

Restless a/k/a Shaman

Ocean Tomo Transactions représente le créancier garanti de Genius Brands International, Inc. dans l'avis public d'aliénation de la garantie du débiteur défaillant POW! Entertainment, LLC, selon ses droits de créancier garanti en vertu du CCU. Les actifs seront aliénés sous réserve de divers droits de tiers, incluant sans s'y limiter, les licences de tiers, les options ou la rémunération conditionnelle. Ces renseignements, les œuvres originales et d'autres détails seront communiqués aux parties qualifiées après la signature des ententes de confidentialité.

Ocean Tomo Transactions accepte les soumissions initiales pour les actifs en question jusqu'au 7 avril 2023. Pour en savoir plus sur l'avis public d'aliénation et le processus de vente, consultez le https://www2.oceantomo.com/stan-lee-copyrights-catalog.

Les parties intéressées sont invitées à communiquer avec Christopher Bruce à l'adresse [email protected].

À propos d'Ocean Tomo Transactions, une société de J.S. Held

Ocean Tomo Transactions, une société de J.S. Held, travaille en étroite collaboration avec les détenteurs de propriété intellectuelle et les sociétés qui cherchent à monnayer leurs activités axées sur la propriété intellectuelle, portefeuilles d'actifs de PI ou solutions technologiques exclusives de grande valeur. Nous avons conclu des transactions totalisant plus d'un milliard de dollars en matérialisation de la valeur des PI. Nous avons fourni des conseils sur les engagements relatifs aux PI totalisant plus de 10 milliards de dollars.

À propos de POW! Entertainment

POW! Entertainment est une société américaine de production de divertissement multimédia fondée par Gill Champion, Arthur Lieberman et le regretté Stan Lee, ancien éditeur et rédacteur en chef de Marvel Comics. L'entreprise commercialise à l'échelle mondiale les propriétés intellectuelles de Stan Lee, notamment pour le cinéma, la télévision, la coopération de marque, la commercialisation d'événements et l'édition.

À propos de Genius Brands

Genius Brands International, Inc. est une entreprise mondiale de médias pour enfants cotée en bourse par le NASDAQ, qui développe, produit et commercialise des biens de divertissement pour enfants et des produits de consommation de marque pour la distribution dans les médias et la vente au détail, et octroie des licences pour ceux-ci.

