OBSERVER LA FOULE COMME UN LABORATOIRE HUMAIN AU MUSÉE DE LA CIVILISATION

QUÉBEC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Objet de nombreuses critiques, la foule a souvent été perçue dans l'imaginaire collectif comme une étrange, inquiétante ou indomptable créature. En s'appuyant sur les récentes recherches interdisciplinaires, Foules. Laboratoire humain cherche à déconstruire l'image négative qu'on peut y associer et rapprocher les publics des sciences par un sujet universel à dimension humaine et surtout, fascinant.

Cette exposition participative et rassembleuse, qui fut présentée à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris d'octobre 2022 à mai 2024, voyage pour une première fois en Amérique du Nord. Elle propose de transformer la perception du public à l'égard de la foule, d'en comprendre les principales caractéristiques et la façon dont on l'étudie. Elle invite à porter un regard sur soi et sur le collectif, et à analyser nos propres comportements. Elle sera présentée au Musée de la civilisation du 19 décembre 2024 au 30 août 2026.

« Pour le Musée de la civilisation, qui aime tant croiser les regards, rassembler, faire réfléchir et explorer des sujets inédits, Foules. Laboratoire humain est du sur mesure. C'est un véritable laboratoire humain et vivant qui nous propose une double expérience : vivre la foule et s'en extraire pour mieux l'analyser et, peut-être, mieux se comprendre. Tout cela avec la touche unique d'Universcience, qui sait si bien nous intéresser à la culture scientifique et nous la faire aimer. » Julie Lemieux, directrice générale, Musée de la civilisation

« L'exposition Foules, en convoquant un large éventail de disciplines scientifiques -- des sciences physiques aux sciences comportementales --, se propose de décortiquer les mécanismes, nombreux et complexes, qui se jouent lorsqu'une foule se crée. Que se passe-t-il concrètement lorsque nous faisons foule dans la rue ou sur les réseaux sociaux ? Comment comprendre ce phénomène singulier ? Je suis très heureux que l'exposition Foules, conçue par Universcience, soit accueillie au Musée de la civilisation,

à Québec, une institution de renom et fidèle partenaire de notre établissement. » Bruno Macquart, président d'Universcience

Dans cette exposition fortement participative, le public trouve réponse à de multiples questions à travers différentes stations thématiques et interactives. Quels sont les comportements que ce rassemblement de personnes génère chez nous, être humain ? Comment nous sentons-nous dans la foule ? Quelles sont nos perceptions ? Peut-on les transformer ? Comment s'étudient les foules compactes des grands rassemblements ? À quelles règles cachées obéissons-nous, sans le savoir, lorsque nous sommes entourés d'autres personnes ? Comment se forment les grands mouvements d'opinion qui enflamment les réseaux sociaux ?

Intrigante et complexe, la foule se révèle, permettant au public d'en comprendre les principales caractéristiques, la façon dont elle s'étudie et ses effets sur nous-même, les autres et le monde.

Cette exposition est conçue par la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris (Universcience) en partenariat avec le Max Planck Institute for Human Development et adaptée par le Musée de la civilisation.

Mehdi Moussaïd est le commissaire scientifique de Foules. Ce chercheur en sciences cognitives et vidéaste français a travaillé notamment au Max-Planck Institute for Human Development, en Allemagne, sur les comportements collectifs humains. Excellent vulgarisateur scientifique, il a publié « Fouloscopie » aux Éditions Humensciences et tient une chaîne YouTube qui compte plus de 400 000 abonnés. Écoutez-le ici : https://www.youtube.com/watch?v=bxpB5s_jKOo.

SOURCE Musée de la civilisation

