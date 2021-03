Objet : Sauvons le français !

NICOLET, QC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Lorsque Les Pelleteurs de nuages, éditeurs d'art et de poésie, lancent la plus simple, pratique et efficace des grammaires, on peut s'attendre à ce qu'elle soit aussi la plus attrayante et la plus captivante.

Ces amoureux de la culture et de la langue ont un objectif audacieux : « Sauver le français ! » Pour y arriver, ils ont publié Les fameuses recettes de grammaire et Les mordus des fameuses recettes de grammaire.

L'auteure, Christiane Asselin, a fait des études supérieures en littérature pour lesquelles elle a terminé avec une moyenne générale parfaite, récoltant deux bourses d'excellence, la médaille d'or du Gouverneur général du Canada et le prix Georges-Dor. Par la suite, elle a enseigné le français à ceux qu'elle appelle affectueusement ses raccrocheurs. C'est pour eux qu'elle a créé deux livres indispensables pour apprendre à écrire sans fautes.

En les publiant sous leur bannière, Les Pelleteurs de nuages ont pu observer que ces livres s'adressaient à TOUS : enfants, adolescents, parents, étudiants, immigrants, francophiles, francophones. Apprendre, étudier et maîtriser sa langue peut être plus facile et agréable que l'on pense, à condition d'utiliser les bons outils.

Une semaine après sa publication, l'intérêt suscité et les ventes réalisées surpassent toutes les projections. L'engouement créé est phénoménal et démontre que cette grammaire arrive au moment opportun et qu'elle répond à un réel besoin.

Vous trouverez la grammaire et son cahier d'exercices chez votre libraire ou en ligne, sur le site des Pelleteurs de nuages : www.lespelleteursdenuages.com

Ensemble… « Sauvons le français ! »

SOURCE lespelleteursdenuages.com

Renseignements: Sonia Blain (attachée de presse), Tél. 819 293-2259, [email protected]