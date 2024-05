Objet : Mois national de la physiothérapie : les solutions que les professionnels de la physiothérapie peuvent amener au réseau de la santé québécois

MONTRÉAL, le 7 mai 2024 /CNW/ - Dans le contexte du mois de la physiothérapie en mai, l'Association québécoise de la physiothérapie (AQP) désire mettre de l'avant les solutions que les professionnels de la physiothérapie peuvent amener au réseau de la santé québécois dont les soins offerts aux personnes aînées. L'énoncé de position le plus récent pour les personnes aînées "Le rôle de la physiothérapie dans la prévention et l'optimisation de la qualité de vie des personnes aînées du Québec" vise à exposer ce que la physiothérapie peut apporter aux soins des patients.

La physiothérapie est sur toutes les lèvres pour l'amélioration du réseau de la santé. D'ailleurs, le grand public accorde aux physiothérapeutes la 9e place en termes de confiance comparativement à tous les emplois au Québec (JDM, Archambault, 2024). Si l'opinion générale de la profession est si favorable, c'est pour l'apport extraordinaire des membres au sein du réseau privé et public de santé québécois avec une approche toujours centrée sur le patient. Dans un contexte de pénurie de main d'œuvre et de déficit budgétaire, sans oublier les changements apportés par l'adoption de la loi 15, l'AQP soumet des solutions concrètes aux élus québécois. Entre autres, un réinvestissement dans les soins à domicile pour maintenir les personnes aînées chez eux et éviter une visite inutile aux urgences.

Plus que jamais, l'AQP souhaite assurer la mise en place d'un plan clair sur l'intégration des professionnels de la physiothérapie pour l'amélioration du système de santé au Québec.

