Objectif zéro ventre vide : le Parti Québécois réclame un service alimentaire universel pour tous les élèves du primaire

QUÉBEC, le 3 avril 2023 /CNW/ - Face à la hausse du coût du panier d'épicerie et aux récents reportages démontrant que des milliers d'enfants québécois ne mangent pas à leur faim à l'école, le Parti Québécois propose la mise en place d'un service alimentaire universel de qualité pour tous les enfants du primaire. « L'objectif est simple : zéro ventre vide. Dans une société développée et riche comme la nôtre, aucun jeune ne devrait aller à l'école sans manger à sa faim, au point de n'être pas capable de se concentrer et de s'appliquer correctement en classe. Pour tous ceux qui le souhaitent et qui le désirent, des dîners et des collations devraient être disponibles, dans toutes les écoles du Québec », a déclaré d'emblée Paul St-Pierre Plamondon.

EN BREF

Le Parti Québécois demande au gouvernement de garantir des repas à l'école primaire pour tous les enfants du Québec, peu importe leur statut social

De nombreux États américains ont récemment voté des lois en ce sens

Les coûts de cette mesure seront largement compensés par les gains collectifs en réussite scolaire

De la nourriture québécoise devrait être utilisée en priorité

Le Parti Québécois est d'avis qu'il y a présentement une belle opportunité d'adopter un tel programme, notamment puisque certains États américains ont agi dans les derniers jours. « Je regarde au Minnesota, où l'on vient tout juste d'adopter une loi garantissant un déjeuner gratuit et un lunch à tous les étudiants, peu importe le revenu de leurs parents. C'est également le cas en Californie, au Colorado et dans le Maine. Il y a là de beaux exemples afin de nous inspirer au Québec, surtout quand on sait que nos voisins du Sud ont moins tendance à créer des programmes sociaux que nous. Ce qui est aussi clair, c'est que les coûts de cette mesure seront largement compensés par les gains collectifs en réussite scolaire », a poursuivi le chef péquiste.

Paul St-Pierre Plamondon a également tenu à rappeler que c'est un enjeu que défend le Parti Québécois depuis de nombreuses années et qu'il souhaite maintenant voir se concrétiser. « En campagne de 2018, certains avaient un peu trouvé ça particulier que l'on propose des lunchs pour les enfants à l'école. C'était une bonne proposition à l'époque et je pense que le temps nous donne encore davantage raison, puisque le nombre d'enfants ayant le ventre vide à l'école au Québec est encore significatif et se compte par milliers. C'est sans mentionner les nombreux cas de malnutrition ou de repas tout simplement insuffisants, ou même de nourriture avariée. Nous devons agir rapidement puisque cela est indigne du Québec de 2023. Rappelons à ce titre que le Canada est le seul pays du G7 à n'avoir aucune politique alimentaire pour les jeunes à l'école, or absolument rien n'empêche le Québec de développer la sienne. Cela représente également une belle opportunité de mettre de l'avant des produits québécois en priorité », a conclu le député de Camille-Laurin.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Renseignements: SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 418 720-5717, [email protected]