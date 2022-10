QUÉBEC, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'Université Laval et sa fondation lancent officiellement la Campagne majeure du Carrefour international Brian-Mulroney, dont l'objectif est de recueillir 80 millions de dollars. Cette campagne, qui s'échelonnera sur près de cinq ans, sera présidée par le très honorable Brian Mulroney, assisté des deux coprésidents d'honneur, Mme Olga Farman , associée directrice, bureau de Québec, chez Norton Rose Fulbright, et M. Jean Raby , associé chez Astorg à Londres.

Cet ambitieux objectif permettra, entre autres, la construction du Carrefour international Brian-Mulroney, qui hébergera l ' École supérieure d'études internationales (ESEI) et rassemblera sous un même toit les forces vives en études internationales de l'Université Laval. Ce projet rassembleur positionnera avantageusement l'Université Laval, qui pourra consolider sa place en tant que pôle d'innovation en enseignement et en recherche sur les enjeux internationaux dans diverses disciplines.

La campagne facilitera la création de nouvelles chaires de recherche, notamment en finançant l'embauche de sommités dans leur domaine qui viendront compléter l'expertise de l'École. Les fonds amassés permettront aussi d'offrir des bourses d'excellence pour le recrutement d'étudiantes et étudiants, tout en offrant à la relève des possibilités d'accéder à des carrières stimulantes, riches en défis.

L'implication du très honorable Brian Mulroney est la suite logique de sa carrière et de sa vision du leadership du Québec et du Canada à l'international. « Je suis fier de soutenir mon alma mater et de présider cette campagne qui laissera une empreinte durable pour les générations futures qui se mobiliseront pour trouver des solutions aux enjeux internationaux », indique le très honorable Brian Mulroney.

La rectrice de l'Université Laval, Sophie D'Amours, est honorée que ce projet soit soutenu et propulsé par un grand leader de notre pays. « Cette campagne majeure de financement, dit-elle, est un moment important dans l'histoire de l'Université Laval, puisqu'elle sonne le début d'un projet transformateur pour notre université. »

« En effet, en partenariat avec les secteurs public et privé, le Carrefour international Brian-Mulroney confirmera son leadership en tant que pôle francophone d'excellence en études internationales et formera une relève ouverte sur le monde », ajoute François Gélineau, vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable. Au cœur de cette initiative porteuse figure l'École supérieure d'études internationales, véritable fleuron québécois, qui rassemble plus de 70 membres du corps professoral provenant d'une douzaine de disciplines différentes. Ces derniers contribuent à l'effort de recherche de l'ESEI et leurs expertises portent sur les grands défis globaux actuels, tels que la sécurité internationale, le commerce international, la démocratie, le développement durable et l'environnement.

Les deux coprésidents d'honneur de la campagne, Olga Farman et Jean Raby, ajoutent que « la Campagne permettra notamment l'enrichissement du parcours universitaire des étudiantes et étudiants intéressés par les études internationales, de même que le développement et le rayonnement de l'École supérieure d'études internationales. Le Carrefour deviendra ainsi une véritable plaque tournante de débats et de recherches sur les enjeux internationaux au sein de l'Université Laval. »

Quelque 40 millions de dollars ont déjà été amassés dans le cadre de cette campagne grâce à la contribution du gouvernement du Québec et de plusieurs donateurs, dont le très honorable Brian Mulroney, la Fondation Sandra et Alain Bouchard, Alimentation Couche-Tard, la Fondation Famille Choquette, M. Sylvan Adams, M. Jean Raby, M. Claude Dussault, la Fondation Ariane Riou et Réal Plourde, Norton Rose Fulbright, la Fondation J.A. DeSève, M. Éric Dupont, M. Hubert Laforge et sa conjointe Florence Laforge.

« La Fondation de l'Université Laval tient à remercier les donatrices et donateurs, les entreprises et le gouvernement du Québec qui ont confirmé leurs contributions à cette campagne majeure. Que ce soit pour le soutien aux études, à la recherche ou aux infrastructures, ces gens partagent une vision commune de la place du Québec à l'international », déclare Alain Gilbert, président-directeur général de La Fondation de l'Université Laval - Développement et relations avec les diplômés.

L'Université Laval, véritable université d'impact, contribuera ainsi de façon significative à accroître la place du Québec et de la francophonie canadienne à l'international. Elle participera à la formation de Québécoises et Québécois qui suivront les traces de nos grands leaders.

