Oatbox s'allie à FoodHero pour sa toute première vente d'entrepôt

MONTRÉAL, le 12 juin 2023 /CNW/ - Oatbox, leader en produits alimentaires à base d'avoine canadienne s'allie à FoodHero, la plus importante plateforme québécoise de vente de surplus alimentaires pour tenir sa toute première vente d'entrepôt.

Du 11 au 18 juin prochain, les amateurs de gruaux, granolas et barres d'avoine pourront faire des stocks en profitant de 50% de rabais sur une sélection de produits offerts en format entrepôt.

C'est plus de 50 000 items qui seront mis en vente à 10h30 le 11 juin prochain sur l'application FoodHero.

"Pour FoodHero c'est une première d'offrir une expérience de vente d'entrepôt à nos clients. On est très heureux de pouvoir continuer d'étendre notre offre dans le but d'aider nos clients à économiser toujours plus en réduisant leur impact écologique. Dans le cas de la vente Oatbox, on va sauver jusqu'à 20 tonnes de nourriture." - Renaud LeBlanc, Directeur général FoodHero

"Cette toute première vente d'entrepôt va permettre à Oatbox de faire découvrir ses produits à encore plus d'amateurs d'avoine canadienne. FoodHero nous aide à rejoindre une communauté engagée pour lutter contre le gaspillage alimentaire, en offrant nos produits en date courte, toujours aussi délicieux." - Hélène Macquart, Directrice marketing Oatbox

Comment ça fonctionne ?

Créez-vous un compte sur l'application FoodHero Rendez-vous sur le magasin nommé Vente d'entrepôt Oatbox Remplissez votre panier d'aubaines Passez à la caisse et choisissez votre horaire de collecte Passez directement à l'entrepôt Oatbox (8215, local 203, 17e avenue, Montréal) pour chercher votre commande

À propos de FoodHero :

FoodHero est une application novatrice lancée en 2019 qui met en contact les marchands et les consommateurs dans le but de vendre les aliments en surplus encore tout à fait frais qui, autrement, finissent à la poubelle.

La solution de FoodHero permet de contrer le gaspillage alimentaire tout en offrant des rabais allant de 30 à 60% sur une panoplie d'aliments à nos consommateurs.

À propos de Oatbox:

Oatbox est une entreprise établie en novembre 2014 à Montréal, désormais leader en produits alimentaires à base d'avoine canadienne.

La start-up a pour vocation d'offrir la meilleure alternative alimentaire pour concilier goût, consommation responsable et mode de vie sain au quotidien.

Les produits Oatbox sont à retrouver sur leur site web et dans les grandes chaînes d'épicerie à travers le pays.

Plus d'informations : go.foodhero.com/oatbox

