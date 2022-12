L'entreprise annonce la conclusion d'un soutien financier de 7,1 M$ pour la construction d'une usine qui répond à un besoin réel de l'industrie

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La jeune pousse montréalaise Oatbox, chef de file en produits faits à partir d'avoine canadienne, est fière d'annoncer la conclusion d'un financement de 7,1 millions de dollars canadiens auprès de partenaires financiers incluant le Mouvement Desjardins, le gouvernement du Québec, via son mandataire Investissement Québec, et Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Cette somme permettra à Oatbox de transformer son modèle d'affaires en lançant sa propre usine de fabrication de base d'avoine, une première dans l'Est canadien.

« Ce financement constitue un appui de taille envers notre plan d'affaires et nous permettra de disposer d'une capacité de production excédentaire afin de vendre de la base d'avoine à d'autres transformateurs alimentaires de l'Est du Canada ou du Nord-Est des États-Unis. Il y a une pénurie de base d'avoine de qualité sur le marché. Or, c'est un produit périssable. Tant les transformateurs alimentaires que les consommateurs bénéficieront d'un produit plus frais, puisque transformé localement et transporté sur de plus courtes distances », déclare Marc-Antoine Bovet, cofondateur et président d'Oatbox.

La base d'avoine : un produit en forte demande

La base d'avoine constitue l'ingrédient principal du lait d'avoine et de ses nombreux dérivés à base d'avoine : crème glacée, yogourt, dessert glacé, fromage à la crème et tout autre produit à base de lait pour lequel une solution de rechange végétale est recherchée.

Oatbox travaille depuis deux ans au développement d'un lait d'avoine canadien. Le soutien financier permettra d'investir dans la construction d'une chaîne de production de calibre international. La nouvelle usine dépasse largement les besoins d'Oatbox pour sa propre gamme de produits.

« Plutôt que de voir les autres transformateurs du Nord-Est de l'Amérique comme concurrents, nous serons très fiers de pouvoir leur fournir notre base d'avoine afin de maximiser notre impact positif sur la société. Il est clair pour Oatbox que l'avoine fait partie de la solution aux défis environnementaux de la planète en plus de représenter une alternative saine et au bon goût. Grâce à cet investissement majeur, Oatbox pourra demeurer à l'avant-garde des tendances et proposer à sa clientèle une offre toujours grandissante et adaptée à son style de vie », affirme M. Bovet.

Des partenaires solides

Desjardins accompagne Oatbox depuis plusieurs années. Dans cette nouvelle ronde de financement, la coopérative octroie à l'entreprise un financement pour les équipements de production ainsi qu'un crédit d'exploitation.

« Avec ce nouveau produit, Oatbox vient répondre à un besoin d'une industrie en pleine expansion, où l'offre parvient difficilement à répondre à la demande. Les consommateurs et les transformateurs peuvent désormais compter sur une nouvelle source d'approvisionnement de proximité et de qualité supérieure. Nous sommes très fiers de mettre à contribution la force de notre réseau au profit de la croissance de cette entreprise », soulève Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises au Mouvement Desjardins.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, participe également au projet à travers le programme ESSOR. « Cette nouvelle usine permettra à l'entreprise d'atteindre deux objectifs importants pour notre gouvernement : innover grâce au développement de produits et augmenter nos exportations. Le marché pour les produits à base d'avoine est en croissance, et Oatbox s'y démarque », précise Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Développement économique Canada pour les régions du Québec soutient les entreprises ayant des projets de croissance innovants qui contribuent au développement économique local : « Notre gouvernement est fier d'accorder 1 M$ pour appuyer la société en commandite Oatbox dans son démarrage. La crise climatique est le plus gros défi de notre époque et nous devons aider les entreprises d'ici à développer des procédés et des produits plus respectueux de l'environnement. Voilà pourquoi notre gouvernement appuie le projet innovant de Oatbox qui adopte un modèle basé sur l'économie circulaire et qui permettra de réduire l'empreinte environnementale. Félicitations à toute l'équipe pour votre vision écoresponsable. Vous êtes un exemple à suivre! », mentionne l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC.

À propos d'Oatbox :

Établie en novembre 2014 à Montréal, OatboxMC est un chef de file canadien de produits faits à partir d'avoine canadienne. Les produits Oatbox se retrouvent aussi bien sur le site Web de l'entreprise que dans la majorité des grandes chaînes d'épiceries au pays. Pour plus d'information, visitez oatbox.com.

