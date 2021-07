LONDRES, 27 juillet 2021 /CNW/ -- Un chef de file mondial en matière de services en ligne de négociation multiactifs, des données sur les devises et de l'analyse, OANDA est heureux d'annoncer la nomination de Philip Holemans, poids lourd des services financiers, au poste de directeur financier. M. Holemans sera chargé d'optimiser la performance financière de l'entreprise, de garantir le respect des normes comptables mondiales et d'aider à orienter la stratégie de croissance d'OANDA dans les années à venir.

Comptant près de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, M. Holemans est peut-être surtout connu pour sa longue carrière au sein de GE Capital, où il a occupé des postes de directeur financier au Benelux, en Allemagne et en Tchéquie. Après avoir quitté GE, il est devenu directeur financier et vice-président du conseil d'administration de Moneta Money Bank, qui est cotée à la bourse de Prague. Il s'est joint à OANDA après avoir travaillé pour WiZink, une banque numérique ibérique de capital-investissement où il était également directeur financier.

« M. Holemans possède une expertise considérable dans le secteur des services financiers. Sa connaissance approfondie de la planification et de l'analyse financières, des fusions et des acquisitions, ainsi que du développement d'entreprise, sera inestimable alors que nous poursuivons notre parcours pour devenir l'un des plus grands courtiers multiactifs au monde. Nous sommes ravis de l'accueillir dans notre société », a déclaré le chef de la direction d'OANDA, Gavin Bambury.

M. Holemans a ajouté : « J'ai très hâte de travailler avec l'équipe d'OANDA, d'aider à identifier et à mettre en œuvre de nouvelles stratégies qui continueront d'améliorer l'efficacité, d'accroître la rentabilité et de stimuler davantage la croissance de l'entreprise. »

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à offrir gratuitement sur Internet des données sur les taux des devises; en lançant une plateforme consacrée aux opérations de change, elle aura pavé la voie au développement, cinq ans plus tard, du courtage de devises en ligne. Aujourd'hui, le groupe fournit en ligne des services de courtage multiactifs, des données sur les devises et des services d'analytique aux particuliers et aux entreprises, démontrant une expertise inégalée en matière de transactions sur devises. Comptant des entités réglementées dans huit des marchés financiers les plus actifs au monde, OANDA demeure déterminée à favoriser la transformation du secteur des opérations de change. Pour en savoir plus, visitez le oanda.com ou suivez-nous sur Twitter,Facebook ou YouTube.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1581985/OANDA_colour_logo_Logo.jpg

SOURCE OANDA

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Melinda Earsdon, Responsable mondiale des relations publiques, OANDA, [email protected], +65 9109 -4944, https://www.oanda.com/

Liens connexes

https://www.oanda.com/