OANDA remporte des prix prestigieux de l'industrie : le prix du courtier le plus populaire de TradingView et le prix décerné au meilleur de sa catégorie de ForexBrokers.com

LONDRES, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Nous sommes fiers d'annoncer que notre engagement à servir les négociateurs nous a encore une fois permis de nous classer parmi les meilleurs courtiers lors des remises de prix de cette année.

OANDA a remporté le prix du courtier le plus populaire à l'occasion des prix Broker Awards de TradingView de 2022. Ce prix représente la troisième année consécutive où OANDA a été reconnue par la communauté TradingView et démontre que, pour être récompensé, il faut tout d'abord s'assurer de la satisfaction des clients.

Nommé le courtier le plus populaire par TradingView. (PRNewsfoto/OANDA)

TradingView est l'un des réseaux sociaux les plus importants et qui connaît la croissance la plus rapide au monde pour les négociateurs, comptant plus de 30 millions d'utilisateurs inscrits dans le monde entier.

Kurt vom Scheidt, chef d'exploitation à OANDA, a déclaré : « Nous sommes honorés de recevoir ce prix prestigieux de la communauté TradingView. Cela témoigne de notre engagement à servir nos clients grâce à une plateforme de premier plan, à des prix transparents et à une exécution rapide pour leur permettre de négocier avec succès. »

Commentant les prix, Pierce Crosby, directeur général de TradingView, a déclaré : « Les utilisateurs de TradingView aiment beaucoup OANDA, et ça se voit! OANDA a déjà remporté certains de nos prix auparavant, mais ce prix, soit celui du courtier le plus populaire, parle de lui-même. Les négociateurs choisissent OANDA. Nous sommes ravis de voir qu'OANDA continue de s'illustrer au sein de TradingView et nous sommes ravis de voir toutes les nouvelles fonctionnalités qui seront offertes en 2023. »

Classé comme le meilleur de sa catégorie par ForexBrokers.com

OANDA a également été reconnu comme le meilleur de sa catégorie pour sa facilité d'utilisation et la meilleure de sa catégorie pour la recherche à l'occasion de l'édition 2023 des prix annuels de ForexBrokers.com.

« Pour un négociateur actif, la convivialité de la plateforme fait partie intégrante de la performance et d'une grande expérience de négociation, et la recherche est essentielle à l'élaboration d'une stratégie de négociation efficace. Le fait d'être reconnu dans ces deux catégories témoigne de l'importance que nous apportons aux besoins de nos clients » a commenté M. vom Scheidt.

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à offrir gratuitement sur Internet des données sur les taux des devises; en lançant une plateforme consacrée aux opérations de change, elle aura pavé la voie au développement, cinq ans plus tard, du courtage de devises en ligne. Aujourd'hui, le groupe OANDA, qui réunit la OANDA Corporation et d'autres filiales de la OANDA Global Corporation, fournit en ligne des services de négociation multiactifs, des données sur les devises et des services d'analytique aux particuliers et aux entreprises du monde entier, démontrant une expertise inégalée en matière de transactions sur devises.

Avec des entités réglementées dans neuf des marchés financiers les plus actifs du globe, OANDA se consacre à la transformation des façons d'interagir dans le domaine du courtage, permettant ainsi aux clients de négocier des indices boursiers mondiaux, des matières premières, des titres publics, des métaux précieux et des devises sur l'une des plateformes de courtage les plus agiles du marché. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.oanda.com/group/ ou suivez OANDA sur LinkedIn .

À propos de TradingView

TradingView est le réseau de négociateurs et d'investisseurs le plus populaire au monde, alimenté par des données en temps réel et des logiciels d'analyse de pointe. Utilisez sa plateforme pour suivre les actifs mondiaux, trouver des idées de négociation, clavarder avec d'autres personnes, repérer les tendances et exécuter des transactions directement auprès des courtiers. Jetez-y un coup d'œil au www.tradingview.com ou en téléchargeant les applications mobiles gratuites TradingView pour iOS et Android. Pour votre site Web ou votre entreprise, consultez le https://www.tradingview.com/widget/ .

À propos de ForexBrokers.com

ForexBrokers.com, une source de premier plan pour les courtiers en ligne, est entièrement détenue par Reink Media Group. Entreprise établie au Michigan et fondée en 2009, Reink Media Group possède et exploite de nombreux sites Web financiers. Elle s'efforce de fournir des ressources, des outils et de la formation pertinents pour faire des investissements autogérés réussis. Pour en savoir plus, consultez le www.forexbrokers.com ou le site de l'entreprise www.reinkmedia.com .

