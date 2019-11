OANDA nomme Lucian Lauerman directeur des solutions pour entreprises

LONDRES, 19 novembre 2019 /CNW/ - Important prestataire mondial de services en ligne, transactions multi-actifs, données sur les devises et analyses de change, OANDA Global Corporation a le plaisir d'annoncer la nomination de Lucian Lauerman au poste de directeur des solutions pour entreprises. En cette qualité, établi à Londres, il sera responsable de la croissance stratégique de l'offre entreprise de la société, soit des technologies et des services de change de pointe destinées à des entreprises de premier plan dans le monde entier.

Lauerman apporte au poste plus de 20 ans d'expérience du secteur des services financiers. Il rejoint OANDA de la Saxo Bank, où il occupait encore récemment le poste de responsable mondial de la distribution électronique, après avoir été chef de l'activité API. Auparavant, il a travaillé au sein de plusieurs institutions prestigieuses, dont le groupe bancaire Lloyds, GL Trade - Capital Markets Solutions et FNX Limited.

Kurt vom Scheidt, chef de l'exploitation, se félicite : « Nous sommes ravis d'accueillir Lucian, un professionnel chevronné, au sein de l'équipe OANDA. Sa connaissance approfondie du marché des changes et du courtage électronique lui confère une position idéale pour continuer à renforcer les bases de nos solutions d'entreprise et institutionnelles, en stimulant, par l'innovation technologique, la croissance de l'activité dans les années à venir. »

Commentant sa nomination, Lauerman a déclaré : « Réputés pour leur précision et leur fiabilité auprès des principaux cabinets d'audit, des équipes comptables et des milliers de sociétés dans le monde entier, OANDA Rates®, largement considérés comme la référence en matière de taux de change, sont également reconnus par de nombreuses autorités fiscales et agences gouvernementales. Raison de plus de me réjouir en me joignant à une société aussi dynamique et dont la réputation n'est plus à faire lorsqu'il s'agit d'aider les entreprises à réduire les risques et à protéger leur résultat net. J'ai hâte de contribuer à favoriser la croissance de nos activités dans les années à venir. »

La solution OANDA Exchange Rates API donne accès aux moyennes quotidiennes, aux taux au comptant et à terme, aux taux de change des banques centrales et aux données de niveau de cotation pour plus de 38 000 paires de devises, plus de 200 devises, matières premières et métaux précieux, ainsi qu'aux taux de change provenant de 25 banques centrales et aux taux de change historiques qui remontent à 1990.

En outre, tirant parti de son accès à un éventail complet de liquidités interbancaires et grâce aussi à sa propre technologie de négociation et à ses algorithmes brevetés servant à établir des prix, la société en vient à calculer des taux de change précis, basés sur des transactions de change réelles, offrant ainsi aux utilisateurs une image fidèle du marché des changes et permettant aux plateformes d'entreprise d'automatiser les processus critiques nécessitant la conversion de devises.

En parallèle, les solutions OANDA Money Transfer et OANDA Corporate FX Payments, qui permettent le transfert d'argent à l'international et la gestion du risque de change, s'adressent tant aux particuliers qu'aux entreprises.

La solution OANDA Exchange Rates API et les produits connexes sont disponibles auprès d'OANDA Corporation.

À propos d'OANDA

OANDA, fondée en 1996, est la première société à mettre à disposition sur Internet, gratuitement, des données de taux de change en lançant une plateforme d'opérations de change, laquelle a permis, cinq ans plus tard, de mettre en branle le développement du commerce des devises sur Internet. Aujourd'hui, la société offre en ligne aux clients, des particuliers aux entreprises, des services de transactions multi-actifs, de données sur les devises et d'analyse, prestations qui n'ont d'égal que son expertise de devises étrangères. Disposant d'entités réglementées sur six des marchés financiers les plus actifs du monde, OANDA entend garder le cap sur la transformation du marché des changes. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur oanda.com ou suivez son actualité sur Twitter, Facebook ou YouTube.

SOURCE OANDA

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Melinda Earsdon, responsable mondial des relations publiques, OANDA, mearsdon@oanda.com, +65 9109 4944