OANDA annonce le lancement d'OANDA Labs Trader, un nouveau programme de participation aux bénéfices pour les négociateurs

NEW YORK, le 22 janv. 2024 /CNW/ - OANDA Global Corporation a annoncé aujourd'hui le lancement d'OANDA Labs Trader, un programme de négociation novateur axé sur la participation aux bénéfices qui permet aux négociateurs de développer leurs compétences et d'accélérer leurs profits.

OANDA annonce le lancement d’OANDA Labs Trader, un nouveau programme de participation aux bénéfices pour les négociateurs.

OANDA Labs Trader est disponible pour les résidents des pays desservis par la division Global Markets d'OANDA, une société agréée et réglementée par la Financial Services Commission des îles Vierges britanniques. Le programme est conçu pour donner aux investisseurs privés talentueux et aux négociateurs autogérés l'occasion unique de devenir des fournisseurs de signaux, en fonction d'une participation aux bénéfices, pour les activités de négociation exclusives d'OANDA.

Afin de débloquer la part des bénéfices en tant que négociateur dans le cadre du programme OANDA Labs Trader, les négociateurs doivent d'abord être soumis à une évaluation par le biais d'un défi de négociation, soit une démonstration leur permettant de tester leurs stratégies et leurs compétences avec des fonds virtuels.

À propos de ce lancement, Kurt vom Scheidt, chef de l'exploitation d'OANDA, a déclaré : « Notre vision est axée sur la facilitation de transactions plus intelligentes pour les clients. Grâce à ce programme, les négociateurs les plus compétents bénéficient d'un accès simplifié aux marchés financiers mondiaux dans une gamme de catégories d'actifs. Outre la part qu'ils peuvent tirer de la négociation rentable de fonds virtuels, les négociateurs recevront les outils nécessaires, tels que du matériel informatif de même que des fonctionnalités et widgets exclusifs axés sur les données, pour les préparer à une négociation réussie. Nous nous réjouissons à l'idée de développer nos activités de négociation exclusives en intégrant des signaux précieux de Labs Traders comme intrants dans nos modèles de négociation. »

OANDA Labs Trader est également une nouvelle marque dynamique qui trouvera un écho auprès des négociateurs et des investisseurs privés du monde entier dont l'image est exprimée par un contraste marqué de teintes orange et noire. Construit autour du slogan audacieux « you raise your game, we'll raise the capital » (vous élevez la barre, nous augmenterons le capital), OANDA Labs Trader incite les négociateurs autonomes à mettre à profit leurs compétences, leurs connaissances et leurs stratégies pour atteindre leurs objectifs financiers.

Fonctionnement du programme OANDA Labs Trader

Le programme OANDA Labs Trader permet aux négociateurs qui réussissent une évaluation d'accéder à un compte OANDA Labs Trader et de partager les résultats qu'ils produisent. Les modèles de négociation exclusifs d'OANDA utilisent les signaux de négociation produits par OANDA Labs Traders en combinaison avec d'autres variables d'entrée pour guider les décisions de positionnement sur le marché d'OANDA. Le capital exclusif d'OANDA est à risque, de sorte qu'OANDA demande aux négociateurs éventuels d'OANDA Labs Traders de se soumettre à une évaluation (le « Défi ») pour être admissible au programme et démontrer leur capacité à générer des profits et à gérer le risque. Bien que le capital fourni dans le compte OANDA Labs Trader soit virtuel, les négociateurs ont droit à une participation aux bénéfices générés dans leur compte. OANDA Labs Traders donne aux négociateurs l'accès à sa technologie et à ses relations commerciales pour les aider à utiliser leurs compétences en matière de négociation pour créer des signaux rentables.

Pour en savoir plus, visitez le site Web d'OANDA Labs Trader à https://labstrader.oanda.com .

OANDA Labs est également un centre de contenu dédié au sein du site Web OANDA Labs Trader qui fournit aux négociateurs des outils uniques axés sur les données comme Market Sentiment et Topical Instruments, ainsi qu'une variété d'articles contenant des informations stratégiques pour les aider à prendre de meilleures décisions en matière de négociation.

À propos d'OANDA

Fondée en 1996, OANDA est l'un des plus importants groupes de négociation en ligne au monde, offrant des services de négociation multiactifs, des données sur les devises et des analyses aux particuliers et aux entreprises partout dans le monde.

Qu'il s'agisse de fournir gratuitement des données sur les taux de change sur Internet ou de lancer une plateforme d'échange de devises qui a contribué à l'établissement du courtage de devises sur le Web, OANDA reste déterminée à créer des expériences de négociation plus intelligentes.

Grâce à ses entités réglementées dans de nombreux marchés financiers parmi les plus actifs au monde, dont New York, Toronto, Londres, Varsovie, Singapour, Tokyo et Sydney, OANDA permet à ses clients de détail de négocier dans diverses catégories d'actifs sur une plateforme de négociation primée. En fonction de la situation géographique, il peut s'agir de dérivés d'indices de marché mondiaux, d'actions, de matières premières, de bons du Trésor, de métaux précieux, de devises et de cryptomonnaies.

Pour en savoir plus, visitez https://www.oanda.com/group/ ou suivez OANDA sur LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2323159/photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2322147/4505072/OANDA_Labs_Trader___RGB_Dark_Large_Logo.jpg

SOURCE OANDA

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Dana Catterina, [email protected]; Nishtha Asthana, [email protected]