OAGQ : nouveau logo, nouvelle image, même mission !

QUÉBEC, le 28 sept. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme et fierté que l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ) lance sa toute nouvelle image de marque ainsi que son site Internet, complètement revu et amélioré!

Nouveau logo

Vous remarquerez que le logotype de l'OAGQ a été mis à jour. Son symbole graphique est toujours composé d'un « A » et d'un « G », pour « arpenteur-géomètre ». Cependant, il forme désormais un triangle équilatéral, symbole inspirant perfection, technique, exigence et savoir-faire.

« La protection nécessaire » :

Ce court énoncé, en seulement trois mots, rappelle toute l'essence du rôle de l'arpenteur-géomètre auprès des citoyens. « Fort d'une formation universitaire de quatre ans en sciences géomatiques, l'arpenteur-géomètre est un professionnel expert des limites de la propriété foncière et un officier public. Les documents sur lesquels il appose son sceau ont une valeur légale et procurent une garantie juridique non négligeable », relève Orlando Rodriguez, g., président de l'Ordre.

Dans le même ordre d'idées, l'expression « La protection nécessaire » s'applique tout autant à l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec puisque sa mission est la protection du public par le contrôle et l'encadrement de la profession d'arpenteur-géomètre.

Nouvel univers graphique

Quant à l'environnement graphique, rajeuni, il représente le territoire et les différents éléments qui le composent. Cet univers distinctif attire l'œil avec ses teintes complémentaires de bleu et d'orangé et permettra à l'Ordre de se distinguer. Vous aurez l'occasion de découvrir la nouvelle image en naviguant sur notre site Internet, notamment.

Agences choisies

La modernisation de l'image de l'Ordre a été pilotée par la firme Ogilvy, sélectionnée à la suite d'un appel d'offres. La refonte du site Web a été confiée à l'agence Amiral, également dans le cadre d'un processus d'appel d'offres.

L'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec

L'Ordre a pour principale fonction d'assurer la protection du public par l'entremise de l'inspection professionnelle, de la formation continue et de la discipline. Il détermine également les normes de pratique et les règlements qui guident les membres dans leurs activités professionnelles. L'Ordre regroupe l'ensemble des personnes habilitées à exercer de façon exclusive la profession d'arpenteur-géomètre au Québec. Il compte actuellement près de 1 100 membres.

