La marque de brillants à lèvres no 1 aux États-Unis s'impose dans l'arène sportive et sur la scène du divertissement

LOS ANGELES, le 1er févr. 2024 /CNW/ - NYX Professional Makeup annonce la diffusion de sa toute première publicité dans le cadre du grand rendez-vous annuel du football américain. Le dimanche 11 février prochain, la populaire marque de cosmétiques diffusera une nouvelle campagne mettant en vedette l'icône internationale et artiste lauréate d'un Grammy Cardi B, qui devient sa nouvelle égérie.

NYX Professional Makeup et Cardi B s’illustrent en grand dans leur première publicité conjointe diffusée durant la finale du championnat de football américain (Groupe CNW/NYX Professional Makeup Canada)

« J'utilise les produits NYX depuis l'école secondaire. C'était donc pour moi vraiment spécial de de m'associer à la marque dans le cadre de cette campagne, souligne Cardi B. J'utilise aujourd'hui encore les cosmétiques NYX parce que la marque a toujours cherché à offrir les meilleurs produits à prix abordable. On s'est beaucoup amusés à tourner cette publicité hilarante et j'ai vraiment hâte que les gens la voient. »

La publicité de NYX Professional Makeup fera un pied de nez au milieu du football américain, traditionnellement dominé par les hommes, en mettant à l'avant-plan Cardi B, entourée de femmes fortes. Faisant la promotion du brillant à lèvres haute pigmentation Duck Plump, le plus récent produit de la marque qui fait fureur sur les réseaux sociaux, la publicité vise à renverser les stéréotypes de genre en présentant de manière humoristique la sensation extrême que procure le brillant à lèvres repulpant, et ne manquera pas de faire rire le public.

Reconnue pour ses partenariats marquants avec de grands noms de la culture populaire, NYX Professional Makeup dévoile aujourd'hui un bref avant-goût vidéo de ce que nous réserve sa campagne avec Cardi B. La publicité de 30 secondes sera diffusée après la mi-temps, et sera accompagnée d'une version longue à visionner sur les médias sociaux de la marque.



« Le divertissement est inscrit à l'ADN de notre marque », mentionne Denée Pearson, présidente mondiale de NYX Professional Makeup. « Pour souligner notre 25e anniversaire, nous tenions à frapper fort en signant un premier partenariat avec une grande vedette internationale et en nous offrant une première publicité diffusée durant le plus important événement de football de l'année. Nous voulions créer une publicité audacieuse, divertissante et colorée qui célèbre les femmes fortes. En tant qu'icône internationale, influenceuse et adepte de cosmétiques, Cardi B est l'égérie toute désignée. C'est un réel plaisir de voir NYX s'imposer à l'avant-garde de la culture populaire et s'illustrer sur la scène sportive. »

« Depuis de nombreuses années, NYX se positionne comme marque associée au divertissement grâce à des partenariats stratégiques qui s'arriment à la culture », affirme Yasmin Dastmalchi, directrice générale de NYX Professional Makeup. « En lançant cette campagne à l'occasion du match de football le plus important et le plus suivi de l'année, nous fusionnons les secteurs de la beauté, du divertissement et du sport de façon novatrice, et continuons de prouver que notre marque est tout simplement inarrêtable. »

En soutien à la campagne, la marque procédera à la mise en marché exclusive d'un brillant à lèvres accessible sur nyxcosmetics.com. Dès le 1er février prochain, le public pourra se procurer la nouvelle nuance Cherry Spice du brillant à lèvres Duck Plump que porte Cardi B dans la publicité.

« À titre de référence mondiale en matière de cosmétiques pour les lèvres et de marque de brillants à lèvres la plus populaire aux États-Unis, NYX se réjouit de pouvoir compter sur le lancement exclusif de la nuance Cherry Spice pour élargir son offre de brillants à lèvres », précise Denée Pearson.

La marque préférée de la génération Z réserve également quelques surprises à ses adeptes avant, pendant et après le match sur les réseaux sociaux.

Élaborée en partenariat avec l'agence publicitaire McCann New York, la publicité est signée par les réalisateurs primés Quinn Katherman et Paul Hunter de Prettybird, l'un des regroupements artistiques internationaux les plus inclusifs de l'industrie du divertissement.

À PROPOS DE NYX PROFESSIONAL MAKEUP

NYX Professional Makeup est une marque de cosmétiques moderne et ancrée dans le numérique qui se situe à l'avant-garde des tendances beauté émergentes. Incontestable leader en matière de couleurs au sein de l'industrie des cosmétiques, NYX Professional Makeup propose une gamme de produits abordables déclinés dans un éventail de nuances et des accessoires destinés au grand public comme aux professionnel•le•s. Tirant ses origines du milieu du maquillage artistique, la marque adopte une approche multicanal avant-gardiste axée sur le numérique et la vente au détail. Pionnière des réseaux sociaux, NYX Professional Makeup est l'une des marques de beauté les plus influentes et les mieux perçues au monde. Elle compte parmi ses abonnés et abonnées de nombreux blogueurs et blogueuses vidéo, des vedettes d'Instagram et des millions d'adeptes. Bien que son siège social soit situé au cœur de Los Angeles, NYX Professional Makeup est présente dans des milliers de points de vente de plus de 70 pays, dont des magasins de beauté et de mode spécialisés, des boutiques indépendantes et le site www.nyxcosmetics.com.

SOURCE NYX Professional Makeup Canada