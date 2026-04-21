NYX Professional Makeup annonce l'égérie mondiale de sa campagne pour l'huile corporelle Caramelt Mami, Megan Thee Stallion

La marque beauté s'aventure dans l'art corporel avec une huile scintillante infusée de soins

TORONTO, le 21 avril 2026 /CNW/ - Avis aux bombes fatales : NYX Professional Makeup se lance dans les produits pour le corps! Non, vous ne rêvez pas!

Megan Thee Stallion (Groupe CNW/NYX Professional Makeup Canada)

NYX Professional Makeup annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle campagne pour l'huile corporelle Caramelt Mami, mettant en vedette la superstar primée aux GRAMMY Awards Megan Thee Stallion en tant que « Thee Body » et égérie mondiale du produit. L'huile corporelle Caramelt Mami est le produit phare et lancement vedette de la nouvelle collection Fat Oil Body de NYX Professional Makeup, qui propose une variété d'huiles corporelles, lotions, beurres et brumes déclinées en quatre fragrances -- élargissant la vision beauté de la marque au-delà du visage, vers l'art corporel.

Pour célébrer ce lancement, NYX Professional Makeup s'est associé à l'icône mondiale Megan Thee Stallion pour créer une campagne ruisselante d'huile, rythmée par son succès musical « Body ». La campagne d'huile corporelle Caramelt Mami sera déployée à l'échelle planétaire sur les plateformes sociales, numériques et en point de vente de la marque, avec un moment phare prévu le 28 mai à la Miami Swim Week, où des mannequins défileront lors du défilé Hot Girl Swim, de Megan Thee Stallion, en arborant la nouvelle huile corporelle Fat Oil Body pour un éclat ultime.

Je suis vraiment ravie de participer à la campagne Caramelt Mami Body Oil de NYX Professional Makeup et de m'associer à une marque qui célèbre l'audace, la beauté et l'individualité », a déclaré Megan. « Dans le secteur de la beauté, NYX place toujours la barre plus haut, repousse les limites et lance de nouvelles tendances ; c'est donc un partenariat idéal. Je sais que les Hotties vont adorer ce sur quoi nous avons travaillé ensemble !

Conçue pour allier les bienfaits des soins de la peau à un éclat sophistiqué, la nouvelle huile corporelle Caramelt Mami offre à la fois une expérience sensorielle indulgente et des résultats haute performance. Infusée de notes de caramel et de pistache, sa formule associe l'art du maquillage à un soin nourrissant. Dotée de micro-nacres bronzes inspirées du maquillage et enrichie en huile d'avocat et en vitamine E, l'huile corporelle Caramelt Mami sublime l'épiderme tout en procurant 24 heures d'hydratation intense, laissant la peau lumineuse, souple et hydratée.

« Quand on pense au corps - thee body - par excellence, qui de mieux que Megan Thee Stallion pour lancer une nouvelle huile corporelle ? », a déclaré Denee Pearson, présidente mondiale de la marque. « Nous sommes ravis de collaborer avec Megan en tant que vedette de ce lancement. Icône mondiale qui rayonne de confiance, elle incarne parfaitement l'énergie audacieuse et expressive de NYX Professional Makeup. Avec Megan comme notre Caramelt Mami, nous sommes prêts à briller aux quatre coins du monde, car quand vous êtes NYX, vous ra-yo-nnez. »

La nouvelle huile corporelle Caramelt Mami et la collection élargie Fat Oil Body sont disponibles dès maintenant sur nyxcosmetics.com, dans la boutique TikTok de NYX Professional Makeup et chez divers détaillants à travers le monde. L'ensemble de la collection sera disponible à l'échelle mondiale le 1er mai 2026.

Pour plus d'informations sur l'huile corporelle Caramelt Mami, visitez @nyxcosmetics sur Instagram et TikTok, ainsi que le site nyxcosmetics.com.

À propos de NYX Professional Makeup

NYX Professional Makeup est une marque de maquillage moderne, née à l'ère numérique, à l'avant-garde des tendances beauté émergentes. Leader mondial des cosmétiques de couleur, NYX Professional Makeup propose une gamme de maquillage professionnel abordable, offrant toutes les teintes, couleurs et outils nécessaires pour créer des looks à tous les niveaux. Forte d'un héritage d'expertise professionnelle, la marque se distingue par une approche multicanale performante, à la croisée du numérique et du commerce de détail. Pionnière des médias sociaux, NYX Professional Makeup compte parmi les marques les plus influentes et les mieux classées, suivies par les plus grands créateurs de contenu et leurs millions d'abonnés. Basée à Los Angeles, la marque est présente dans plus de 50 pays et distribuée dans des milliers de points de vente, incluant des boutiques spécialisées en beauté et en mode, des magasins indépendants, des détaillants de produits de beauté, ainsi qu'en ligne sur www.nyxcosmetics.com .

SOURCE NYX Professional Makeup Canada