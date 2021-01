MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Nymbus Capital ("Nymbus") a finalisé l'acquisition des actifs de Perseus Capital ("Perseus"), une firme de gestion d'investissements alternatifs privée utilisant une approche macro-économique quantitative. Ceci représente une deuxième transaction stratégique d'envergure pour Nymbus lors du 4e trimestre 2020, suivant la fusion en novembre avec Gestion de Portefeuille Landry. Ces transactions réunissent donc trois entreprises établies à Montréal avec l'objectif de bâtir une firme d'investissement de nouvelle génération au Québec. La totalité de la clientèle, de la propriété intellectuelle et de l'équipe de Perseus se joint à celles de Nymbus, renforcissant encore davantage l'expertise quantitative de la firme. Supportées par l'ajout de Mathieu Poulin-Brière dans la nouvelle équipe de direction, les synergies incluent également l'ajout d'une plateforme systématique d'analyse économique qui viendra se migrer aux technologies développées par Nymbus.

Cette association avec Perseus Capital complète un partenariat datant de 2015, moment où celle-ci est devenue actionnaire minoritaire de Nymbus. M. Jean Turmel, Président de Perseus, est également l'ancien président de la trésorerie de la Banque Nationale ainsi que l'ancien président du conseil d'administration du Ontario Teachers Pension Plan, un des plus grands fonds de pension Ontarien. M. Turmel poursuit à titre d'actionnaire et amènera une expertise considérable dans son nouveau rôle de président du conseil d'administration de Nymbus. M. Jean-Luc Landry, à titre de vice-président, appuiera M. Turmel dans son rôle.

L'équipe de direction continuera d'être menée par Marc Rivet et Gabriel Cefaloni en tant que co-PDG, M. Cefaloni assumant également le rôle de chef des placements. « M. Turmel est un associé de Nymbus depuis plusieurs années. Nous sommes très heureux d'ajouter son équipe à nos rangs et de pouvoir compter sur sa vaste expérience afin de guider nos décisions stratégiques futures. Il amène une crédibilité immédiate ainsi qu'un leadership important avec plus de 40 ans en finance de haut niveau », a précisé Marc Rivet.

Les trois firmes combinent leurs opérations sous l'emblème de Nymbus Capital et auront un actif sous gestion d'approximativement $450 millions dès le premier trimestre 2021. « C'est une période excitante pour la firme et pour toute l'équipe! Nos stratégies de revenu fixe traditionnel et alternatif ont très bien performé en se classant dans le top 5% des gestionnaires en 2020, et ce pour une deuxième année consécutive. Nous planifions consolider les expertises de chaque firme ainsi qu'intégrer nos avancées technologiques à travers toutes nos stratégies d'investissements afin d'amener la firme à compétitionner contre les grandes firmes canadiennes.» commentait Gabriel Cefaloni, co-président et chef des placements de Nymbus.

À propos de Nymbus Capital

Nymbus est une société de gestion de placements, spécialisée en revenu fixe et en placements alternatifs, qui utilise une approche scientifique et axée sur la technologie pour conseiller des investisseurs institutionnels et fortunes privés. Les gestionnaires recherchent l'innovation en matière d'investissement à l'intersection de la technologie, des données et de la finance. La firme s'appuie sur des technologies modernes telles que l'intelligence artificielle, le « big data » et l'informatique distribuée pour élaborer des solutions d'investissement réfléchies et modernes. Pour en savoir plus sur Nymbus, visitez www.nymbus.ca.

À propos de Perseus Capital

Fondé en 2005, Perseus Capital est un gestionnaire de portefeuilles privés spécialisé en placements alternatifs utilisant une approche macro-économique quantitative. Conjuguant protection de capital, croissance et diversification, le portefeuille multi-stratégies systématique développé par Perseus utilise autant les produits dérivés que les actifs conventionnels et s'adresse principalement aux investisseurs sophistiqués, privés et institutionnels.

À propos de Gestion de portefeuille Landry

Gestion de portefeuille Landry, fondée en 2002, est un gestionnaire d'actifs qui utilise une combinaison de stratégies d'investissement fondamentales et quantitatives. La firme allie les approches valeur et momentum (« VALMO ») dans la gestion de mandats traditionnels et alternatifs d'actions canadiennes, américaines et mondiales disponibles autant aux investisseurs institutionnels qu'à une clientèle privée. Pour en savoir plus sur Landry, visitez www.landryinvest.com.

SOURCE Nymbus Capital

Renseignements: Marc Rivet, [email protected]