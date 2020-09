Nvira poursuit son ascension

Acquisition par Nvira de l'entreprise Terralpha de Québec

QUÉBEC, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Nvira, l'expert québécois en solutions environnementales, est fier d'annoncer l'acquisition de la firme d'architecture de paysage de Québec, Terralpha. Avec cet ajout important à son offre de service pleinement intégrée, Nvira renforce son positionnement comme leader affirmé en expertise environnementale, en énergie, en sols et matériaux et en hygiène, santé et sécurité.

Garant de la plus haute qualité de service, Nvira intègre ainsi l'architecture de paysage et l'aménagement durable à son arc et vient bonifier son cycle de solutions en environnement.

Une union naturelle

L'acquisition de Terralpha apporte une belle valeur ajoutée pour la clientèle de Nvira qui bénéficiera désormais d'un volet d'expertises supplémentaires auprès d'une seule et même équipe de professionnels.

Unies naturellement par l'importance qu'elles accordent à l'aménagement durable, Nvira et Terralpha offraient déjà depuis plus de 10 ans des services tout à fait complémentaires. Maintenant regroupées, leurs opérations s'arrimeront mieux que jamais pour atteindre leur objectif maintenant commun de créer - en compagnie de leurs clients - l'environnement de demain.

Une croissance constante et une année charnière

Connaissant depuis plusieurs années une croissance constante des plus impressionnantes et se positionnant plus que jamais comme leader incontournable, Nvira se distingue par ses racines québécoises et sa spécialisation dans tout ce qui se rattache à l'environnement.

Par ailleurs, cette annonce d'acquisition survient quelques mois après la refonte de l'image de marque de l'entreprise, devenue Nvira grâce au regroupement de toutes ses filiales : Petrosol, Tecsol et Airmax Environnement. Effectué dans le cadre du 10e anniversaire de l'entreprise, ce changement d'image de marque a également été accompagné d'une relocalisation du siège social de l'entreprise vers un nouveau bâtiment de la ville de Québec.

Le statu quo n'étant pas une option pour Nvira, chaque initiative, peu importe sa nature, est réalisée dans le but d'aller vers l'avant, dans un désir de transformation vers le « mieux ». Par chacune de ses actions, son souci du détail et son travail acharné, l'entreprise démontre qu'elle prend cette vision très au sérieux.

Citations

« Cette acquisition s'inscrit tout à fait naturellement dans notre vision de croissance et répond à notre désir de toujours mieux accompagner nos clients avec une offre de services plus étendue et plus intégrée. Je suis fier du chemin parcouru par Nvira dans les 10 dernières années, mais, surtout, j'ai hâte de voir celui que nous parcourrons dans les 10 prochaines. »

-Louis-Gabriel Bouchard, président et chef de la direction, Nvira

« L'équipe de Terralpha est très excitée à l'idée de rejoindre les professionnels dévoués qui font le succès de Nvira depuis toutes ces années. Faire affaire avec Nvira, c'est collaborer avec une équipe pleinement engagée à satisfaire sa clientèle. C'est également obtenir un service personnalisé efficace, complet et qui encourage le dépassement du « nous ». Ce sont des orientations qui nous collent à la peau et c'est pourquoi il était naturel pour notre équipe de joindre la leur. »

-Michaël Potvin, Directeur - Architecture de paysage, Nvira

À propos de Nvira

Nvira, experts en solutions environnementales, a été fondée en 2009. Sa mission est d'accompagner ses clients en offrant des solutions intégrées d'expertise-conseil et de gestion de projets dans les domaines d'environnement, d'énergie, de sols et matériaux et d'hygiène, santé et sécurité. L'entreprise est présente dans cinq places d'affaires à travers la province pour couvrir non seulement l'ensemble du Québec, mais aussi l'Ontario et les maritimes. Son équipe de près de 100 employés est constamment mobilisée afin de créer ensemble, l'environnement de demain.

Nvira

www.nvira.com

SOURCE Nvira

Renseignements: Sébastien Verret, TACT, Cellulaire : 581 996-1346, [email protected]