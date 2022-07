NAPLES, Flauride, 29 juillet 2022 /CNW/ - Nuvus Gro Corp (OTC Pink : NUVG) annonce changer de nom pour Music Licensing, Inc. Ce changement vient précéder l'acquisition de Pro Music Rights, Inc., l'une des plus grandes sociétés de gestion des licences de musique au monde.

D'autres renseignements détaillés seront communiqués dans les dépôts réglementaires et les communiqués de presse.

À propos de Pro Music Rights, Inc. ( ProMusicRights.com )

Pro Music Rights est la cinquième organisation de défense des droits de performance publique à être créée aux États-Unis. Ses titulaires de licence comprennent des entreprises de renom comme TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo et des centaines d'autres. Pro Music Rights contrôle une part de marché estimée à 7,4 % aux États-Unis et représente plus de 2 500 000 œuvres mettant en vedette des artistes de renom comme A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Rich The Kid, Young Dolph, Trinidad James, Fall Out Boy et de nombreux autres. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site promusicrights.com .

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Securities Act of 1933 des États-Unis, tel que modifié, de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934, qui sont destinés à être assujettis aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les investisseurs sont avertis que tous les énoncés prospectifs sont assujettis à certains risques et incertitudes, y compris, sans s'y limiter, la capacité de Pro Music Rights, Inc. à réaliser son plan d'affaires déclaré. Pro Music Rights, Inc. croit que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs contenus dans le présent document sont raisonnables, que l'une ou l'autre de ces hypothèses pourrait être inexacte et que, par conséquent, rien ne peut garantir que les énoncés prospectifs du communiqué de presse se révéleront exactes. Compte tenu des incertitudes importantes inhérentes aux énoncés prospectifs inclus dans le présent document, l'inclusion de ces renseignements ne devrait pas être considérée comme une représentation par Pro Music Rights, Inc. ou toute autre personne.

