Nuvaira annonce le nom de son nouveau directeur financier ainsi que le franchissement d'une étape cruciale en termes d'études pivot

Le vétéran chevronné Tom Griffin intègre l'équipe dirigeante de Nuvaira

MINNEAPOLIS, 4 février 2020 /CNW/ - Nuvaira, un développeur de nouvelles stratégies thérapeutiques pour traiter les maladies pulmonaires obstructives, a annoncé que Tom Griffin avait rejoint Nuvaira en tant que directeur financier.

Cela fait 30 ans que Tom Griffin aide des entreprises à forte croissance à financer leurs investissements, à accroître leur rythme de commercialisation et à franchir les premières étapes de leur introduction en bourse. M. Griffin était jusqu'à récemment directeur financier d'Avedro, Inc, une société hybride de premier plan œuvrant dans le domaine de la technologie médicale, pharmaceutique et ophtalmique. Avedro a réalisé son introduction en bourse en février 2019 et a été rachetée par Glaukos Corporation en novembre 2019. Avant de rejoindre Avedro, M. Griffin a occupé le poste de directeur financier d'Entellus Medical, Inc. de 2007 à mai 2016. Il a notamment aidé la société à réaliser son introduction en bourse en 2015. Entellus a été rachetée par Stryker Corporation en février 2018.

« Nous sommes ravis que Tom ait rejoint notre équipe », a déclaré Dennis Wahr, M.D., PDG de Nuvaira. « Son expérience dans l'accompagnement de jeunes entreprises de dispositifs médicaux à travers la phase critique du développement clinique suivie d'une transition réussie vers la croissance commerciale et l'introduction en bourse sera essentielle à la progression et à la réussite de Nuvaira ».

« Rejoindre Nuvaira représente pour moi une occasion extraordinaire de faire partie d'une entreprise dynamique et pionnière qui déploie des technologies véritablement perturbatrices qui bénéficieront aux patients et apporteront une valeur ajoutée aux médecins et au système de santé, a déclaré M. Griffin. La société entretient une vision passionnante du perfectionnement de son traitement et je suis impatient de travailler avec l'équipe pour atteindre les objectifs de croissance stratégique et financière de Nuvaira. »

Le système de dénervation pulmonaire dNerva® de l'entreprise s'attaque à l'hyperréactivité des voies respiratoires, une pathophysiologie à la base de la BPCO et de l'asthme, par une procédure appelée dénervation pulmonaire ciblée (Targeted Lung Denervation, TLD). La technologie exclusive de Nuvaira a démontré sa sécurité et sa faisabilité dans le cadre de trois études cliniques achevées : IPS-I/II, AIRFLOW-1, et plus récemment, l'essai clinique randomisé contrôlé (ECR) fictif AIRFLOW-2, qui a été récemment publié dans l'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (AJRCCM), une revue médicale mondiale de premier plan. L'essai pivot AIRFLOW-3 de Nuvaira recrute actuellement des patients aux États-Unis, au Canada et en Europe, et vient d'atteindre le cap des 50 patients. Près de 200 patients ont maintenant été traités par dénervation pulmonaire ciblée dans le cadre d'essais cliniques depuis 2012.

À propos de Nuvaira

Nuvaira est une société privée dont le siège social se trouve à Minneapolis, dans le Minnesota. La société a développé le système de dénervation pulmonaire dNerva® pour lutter contre la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l'asthme en traitant les nerfs hyperactifs des voies respiratoires par la dénervation pulmonaire ciblée (Targeted Lung Denervation, TLD). Le système de dénervation pulmonaire dNerva® arbore le marquage CE. Le système de dénervation pulmonaire dNerva® est en cours d'étude clinique et n'est pas disponible dans le commerce aux États-Unis. Nuvaira et dNerva sont des marques de commerce déposées de Nuvaira, Inc. Veuillez consulter notre site à l'adresse www.Nuvaira.com.

