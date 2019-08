Nuvaira annonce des publications examinées par les pairs sur les modes d'action de la dénervation pulmonaire ciblée et les résultats attendus

Les données de l'essai aléatoire à injection simulée AIRFLOW-2 d'une durée d'un an sont acceptées par l'AJRCCM

MINNEAPOLIS, 19 août 2019 /CNW/ - Nuvaira, un concepteur de stratégies thérapeutiques novatrices pour traiter les maladies pulmonaires obstructives, annonce aujourd'hui de multiples publications examinées par les pairs fournissant d'autres preuves probantes à l'égard de l'innocuité, de l'efficacité clinique et des modes d'action du traitement TLD (Targeted Lung Denervation -- dénervation pulmonaire ciblée) pour la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Le système de dénervation pulmonaire dNerva® de la société est une procédure bronchoscopique novatrice qui perturbe l'influx nerveux pulmonaire au niveau du poumon pour réduire les conséquences cliniques de l'hyperactivité neurale, qui traite l'hyperréactivité des voies respiratoires, une physiopathologie que sous-tendent la BPCO et l'asthme. La technologie TLD exclusive à Nuvaira a fait preuve d'innocuité et d'applicabilité dans le cadre de trois études cliniques achevées; la société recrute désormais des patients pour son essai pivot FDA, AIRFLOW-3.

Lors d'une sous-étude clinique IPS-II à pôle unique de Nuvaira, Valipour et ses collègues ont fait la preuve physiologique que les poumons traités par TLD ont été dénervés avec succès grâce à la surveillance d'un lien neural établi entre la respiration et le rythme cardiaque. Slebos et ses collègues rapportent une année de données provenant d'AIRFLOW-1, une étude sur l'innocuité et sur la dose qui a démontré l'innocuité et l'applicabilité du traitement sur une période de 12 mois chez des patients atteints de BPCO modérée à grave. Les deux manuscrits ont été reçus aux fins de publication dans la revue Respiration.

AIRFLOW-2 est un essai clinique aléatoire (ECA) à double insu, à injection simulée et multicentrique qui évalue les événements respiratoires indésirables chez 82 patients atteints de BPCO modérée à grave présentant des symptômes importants malgré une prise en charge médicale optimale. Shah, Slebos et leurs collègues ont conclu que le risque d'exacerbation grave de la BPCO entraînant l'hospitalisation était nettement inférieur au sein du groupe traité par TLD en comparaison à celui traité par injection simulée pendant 12,5 mois de répartition aléatoire (p = 0,0390). Ni hémoptysie ni pneumothorax n'ont été décelés, ce qui est confirmé par les suivis de longue durée d'essais antérieurs. L'étude AIRFLOW-2 est donc reçue aux fins de publication dans la revue American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (AJRCCM).

Ces publications s'ajoutent à une masse croissante de données publiées soutenant le potentiel thérapeutique du traitement TLD pour répondre à un nombre important de besoins médicaux insatisfaits chez les patients atteints de BPCO symptomatique.

À propos de Nuvaira

Nuvaira est une société privée dont le siège social se trouve à Minneapolis, au Minnesota. Le système de dénervation pulmonaire dNerva® de la société s'emploie à résoudre l'hyperréactivité des voies respiratoires, une cause physiopathologique de la BPCO et de l'asthme, par une procédure nommée dénervation pulmonaire ciblée (TLD). Le système de dénervation pulmonaire dNerva® est marqué CE. Le système de dénervation pulmonaire dNerva® fait l'objet d'une recherche clinique et n'est pas offert commercialement aux États-Unis. Nuvaira et dNerva sont des marques déposées de Nuvaira, Inc.

