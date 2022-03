Nutram fait don de plus de 230 000 dollars à des organismes de bienfaisance locaux

Afin de sensibiliser la communauté canadienne des propriétaires d'animaux à l'importance croissante du soutien local, Nutram a lancé la campagne « 4raisons pour redonner », qui portait sur les quatre composantes du soutien local : la nourriture pour animaux canadienne, les agriculteurs canadiens, les détaillants canadiens et les organismes de bienfaisance canadiens. Dans le cadre de la campagne « 4raisons pour redonner », Nutram a fait don d'un dollar pour chaque sac de nourriture pour animaux vendu tout au long de l'année 2021. Ces dons ont été versés à des organismes de bienfaisance sélectionnés par les partenaires détaillants de Nutram.

Debbie Delorme, propriétaire de Global Pet Foods St. Vital à Winnipeg, au Manitoba, a choisi d'appuyer un organisme de bienfaisance local, Jenn's Furry Friends Rescue. « Nous avons choisi Jenn's Furry Friends Rescue en raison de la volonté de Jenn et de son équipe de donner aux animaux la chance de vivre et de trouver une famille aimante lorsque les probabilités sont vraiment très minces, » nous confie Mme Delorme. « Mère célibataire de trois enfants, elle aime beaucoup les animaux et pense que chaque animal est spécial et mérite d'avoir sa chance. Son refuge est très populaire et compte de nombreux alliés au Manitoba. »

Mme Delorme, comme de nombreux autres propriétaires d'animaleries au Canada, a choisi de soutenir un organisme local qui a un fort impact dans sa communauté. Qu'il s'agisse d'un refuge pour animaux, d'une banque alimentaire ou d'un organisme de soutien aux familles, les détaillants partenaires de Nutram ont choisi une cause locale qui leur tient à cœur.

« Lorsque les communautés de tout le Canada peuvent ressentir l'impact d'un don, c'est là que l'on réalise l'importance du soutien local, » affirme Heather McKay, chef de marque chez Nutram. « Nous avons été très touchés par le soutien que la campagne « 4raisons pour redonner » a reçu dans les différentes communautés et par la portée de la campagne. Nous avons vu l'impact qu'un don peut avoir lorsqu'il touche directement ceux qui comptent le plus pour vous. »

Qu'il s'agisse de soins médicaux, de logements ou de besoins alimentaires, chaque communauté a ressenti l'impact des dons à la campagne « 4raisons pour redonner ».

« La campagne a connu un tel succès que nous avons décidé de la poursuivre en 2022, » indique Mme McKay. « C'est un moyen tellement efficace de sensibiliser les gens aux organismes de bienfaisance qui se trouvent à proximité de chez eux, et à ce que les petites entreprises locales, comme les animaleries, font pour aider leur communauté. »

Pour en savoir plus sur la campagne « 4raisons pour redonner » et pour savoir quel organisme de bienfaisance votre détaillant canadien a choisi d'appuyer, consultez le nutram.com/ca/4raisons

À propos de Nutram

Depuis 1993, Nutram est une entreprise familiale de propriété entièrement canadienne qui est axée sur le bien-être des animaux de compagnie. Adhérant à une approche holistique de la nutrition des chiens et des chats, Nutram leur offre des aliments entièrement naturels, qui sont fabriqués dans son usine de production privée de renommée internationale, située à Elmira, en Ontario. En savoir plus à l'adresse www.nutram.com .

