Nutram a lancé leur partenariat avec le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), en soutien à la santé mentale

Une entreprise canadienne de nourriture pour animaux de compagnie fait un don de 1 $ pour chaque sac de nourriture vendu pour aider à sensibiliser le public à la santé mentale.

ELMIRA, ON, 1er mai 2022 /CNW/ - Nutram Pet Products, une entreprise canadienne de nourriture pour animaux de compagnies, a fièrement lancé leur partenariat avec la Fondation CAMH en soutien au Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) afin de sensibiliser le public à la santé mentale en mai.

Le mois de mai est le mois de la sensibilisation à la santé mentale et Nutram est fier d'être partenaire avec CAMH pour aider à sensibiliser le public aux avantages d'avoir un animal de compagnie par rapport à la santé mentale. Nutram s'appuie sur le succès du programme de 4raisons Lancé en 2021, le programme 4raisons a été conçu pour aider les détaillants de produits pour animaux à appuyer des œuvres de bienfaisance locales.

Le CAMH est le leader mondial de la santé mentale, fournissant des soins à plus de 30 000 patients chaque année, menant des recherches révolutionnaires tout en fonctionnant également comme un hôpital universitaire renommé avec des alliances internationales dans le domaine de la santé. CAMH est voué au bien-être des patients, des familles et des collectivités. Cette organisation favorise l'accès aux soins intégrés, répond à des questions très difficiles sur les troubles mentaux et supprime les obstacles à l'appartenance.

Pendant le mois de mai, Nutram augmente ses dons de bienfaisance en remettant à CAMH 1 $ pour chaque sac de nourriture qui est vendu. Nourrir votre chat ou votre chien peut aider à financer des recherches révolutionnaires sur la santé mentale qui aident les Canadiens sur la voie du rétablissement.

« Les animaux de compagnie sont des membres chéris de la famille et nous donne tellement d'amour sans réserve », a déclaré Heather McKay, cheffe de la marque Nutram. « En tant que propriétaire d'animaux, on nous rappelle quotidiennement l'impact positif que la possession d'un animal peut avoir sur votre santé mentale ».

Parmi les avantages d'avoir un animal qui peut avoir un impact positif sur la santé mentale des gens, citons les suivants :

Les animaux nous aiment sans réserve. Les animaux ne nous jugent pas et n'ont aucune attente à notre égard. Ils veulent toujours être en notre compagnie et sont heureux de nous voir.



Les contacts avec les animaux réduisent le stress. Quand on interagit et/ou joue avec un animal, on se détend et on se calme. Les animaux nous font rire et sourire, ce qui stimule la bonne humeur.



Les animaux nous confèrent un sentiment d'utilité et nous donnent une raison d'être. L'acte de s'occuper d'un animal est une source de responsabilité et de motivation. Un animal nous permet d'établir une routine, car il doit être nourri tous les jours et, selon le type d'animal, a régulièrement besoin de promenades ou d'activité physique.



Les animaux nous aident à profiter du moment présent. Les animaux ne s'inquiètent pas de l'avenir, ni du passé. Ils détournent notre attention des soucis et des craintes.



Les animaux sont des compagnons fidèles. Après une journée stressante, nos animaux écoutent attentivement nos problèmes. Ils ne comprennent pas toujours, mais ils écoutent, nous aiment et veulent que nous nous sentions mieux. On a découvert que les gens sont plus joyeux et dynamisés autour d'un animal.



Les animaux nous aident à rester actifs. Les animaux augmentent les occasions de faire de l'activité physique, d'aller dehors et de socialiser. En marchant ou jouant régulièrement avec un animal, on peut améliorer notre humeur et notre santé globale. Des corps en santé ont tendance à mener à des esprits en santé.

« Le soutien de Nutram au CAMH est un partenariat naturel », déclare McKay. « Nous sommes honorés de soutenir le CAMH dans sa mission de créer un meilleur avenir pour ceux atteints de maladie mentale ou de dépendance ».

Les recettes de Nutram sont vendues exclusivement dans les animaleries canadiennes. Visitez www.nutram.com/ca/locations pour trouver l'animalerie la plus près de chez vous.

Pour en savoir plus sur le soutien de Nutram au CAMH, visitez : www.nutram.com/camh

À propos de Nutram

Depuis 1993, Nutram est une entreprise familiale de propriété entièrement canadienne qui est axée sur le bien-être des animaux de compagnie. Adhérant à une approche holistique envers la nutrition des chiens et des chats, Nutram leur offre des aliments entièrement naturels, qui sont fabriqués dans son usine de production privée de renommée internationale, située à Elmira, en Ontario. En savoir plus à l'adresse www.nutram.com/ca/.

SOURCE Nutram Pet Products Inc.

Renseignements: Pour les demandes de médias, les images hautes résolution ou les demandes d'entrevue, veuillez communiquer avec Heather McKay, cheffe de marque, à l'adresse [email protected] ou au (519) 669-6301