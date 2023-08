Nutcache célèbre 10 ans de réalisations remarquables

Le succès de Nutcache témoigne de la manière dont une entreprise locale dotée d'une vision mondiale peut atteindre des étapes significatives

LAVAL, QC, le 15 août 2023 /CNW/ - Une startup fondée au Québec qui compte plus de 1 000 clients et 3 500 utilisateurs actifs de sa plateforme dans plus de 150 pays. Voilà ce qu'est Nutcache, une entreprise comptant près de 80 employés qui célèbre en 2023 son 10e anniversaire et des réalisations allant de sa consolidation sur le marché québécois des logiciels SaaS à des récompenses internationales qui témoignent de son produit en tant que l'un des meilleurs logiciels de gestion de projet.

Fondée par l'entrepreneur canadien Alain Nadeau, qui, il y a plus de 30 ans a également fondé Dynacom Technologies Inc, une autre entreprise qui est devenue un leader des systèmes comptables au Québec, Nutcache développe actuellement son produit à partir de deux centres de recherche et développement situés à Laval (Canada) et à Recife (Brésil).

C'est à partir de ces deux sites que les nouvelles fonctionnalités de la solution tout-en-un de Nutcache sont conçues pour aider toutes sortes d'équipes à gérer leurs projets efficacement et à se concentrer davantage sur ce qui fait croître leur entreprise. En 10 ans, l'application Nutcache compte déjà plus de 170 000 utilisateurs, 400 000 projets gérés, 1 million de tâches suivies, 1,8 million de factures émises et 87 millions d'heures travaillées.

« Nous sommes fiers de ces chiffres car nous savons qu'ils représentent l'excellent travail d'un groupe de professionnels extrêmement qualifiés, capables non seulement de rendre notre produit compétitif au milieu des grands acteurs mondiaux, mais aussi de garantir à nos clients ce qui a été notre mission depuis le début : simplifier le travail d'équipe », déclare Alain Nadeau, fondateur et PDG de Nutcache.

Faisant partie d'un marché mondial du logiciel en tant que service (SaaS), que les experts estiment atteindre près de 623 milliards de dollars d'ici la fin de 2023, selon FinancesOnline, Nutcache a débuté en 2013 comme une simple application de facturation et est maintenant l'une des solutions de gestion de projet tout-en-un les plus complètes sur le marché. « Cette expansion n'est qu'un nouveau chapitre de notre parcours, où la satisfaction des attentes de nos clients est toujours notre priorité absolue », a commenté Alain Nadeau.

A propos de Nutcache

En tant que membre du groupe Dynacom, qui depuis plus de 30 ans est l'un des leaders québécois en gestion d'entreprise, Nutcache est chargé de développer des logiciels de gestion de services professionnels (PSA) pour la gestion de projets qui aident les équipes de toutes tailles à travailler de manière plus intelligente et plus collaborative. Avec des fonctionnalités telles que la planification et la répartition des tâches, le suivi du temps, l'établissement de budgets, et le suivi des factures et des dépenses, le logiciel de Nutcache offre une solution tout-en-un pour gérer les projets de bout en bout dans un environnement unique. C'est pourquoi Nutcache a reçu de nombreux prix qui témoignent de la qualité, de la convivialité et de la fiabilité de son produit. Pour en savoir plus sur l'entreprise et son application, visitez le site www.nutcache.com.

