L'acquisition de cet instrument de pointe de Thermo Fisher Scientific fera grandement progresser la recherche sur les psychédéliques et accélérera les capacités de test standardisé pour les tiers

VANCOUVER, BC, le 13 janv. 2021 /CNW/ - Numinus Wellness Inc. (« Numinus » ou la « société ») (TSXV: NUMI ), une société visant à créer un écosystème de solutions de santé qui développe et soutient un usage sûr, accessible et fondé sur des données probantes des psychothérapies assistées par psychédéliques (PAP), se réjouit d'annoncer l'achat du spectromètre de masse Orbitrap Exploris 120 à système Vanquish Flex binaire (« Orbitrap ») pour poursuivre ses projets de recherche et de développement touchant les champignons Psilocybe menés par Numinus Bioscience, son laboratoire d'analyse et de recherche de 650 m2 (7 000 pi2).

L'adoption d'Orbitrap, un instrument de spectrométrie de masse haute résolution à la fine pointe de la technologie, renforcera la trajectoire accélérée de la stratégie de recherche de Numinus Bioscience visant l'optimisation des processus de culture, de récolte et d'extraction liés aux champignons Psilocybe. Cette nouvelle donne suite à la réalisation, en décembre dernier par Numinus, de la première extraction légale par une société ouverte au Canada à des fins de recherche et de développement.

« Numinus continue de repousser les limites de la recherche et du développement concernant les psychothérapies assistées par psychédéliques, et l'utilisation du spectromètre de masse Orbitrap Exploris 120 à système Vanquish Flex binaire vient confirmer son rôle de centre d'excellence en recherche et développement sur les psychédéliques, souligne Sharan Sidhu, agente scientifique et directrice générale de Numinus. Nous sommes les premiers titulaires d'une licence touchant les substances psychédéliques, et cette annonce témoigne de notre volonté de rester à l'avant-plan des initiatives dans le domaine. L'acquisition d'Orbitrap est une étape décisive dans la préparation du premier brevet de Numinus Bioscience. Elle permettra de faire un bond de géant dans la recherche axée sur la découverte concernant les psychédéliques provenant des champignons Psilocybe et d'accélérer les capacités de test standardisé pour les tiers. »

Numinus Bioscience se concentre sur le développement de méthodes et de formules d'analyse pour une industrie psychédélique en constante évolution et, pour ce faire, cherche à s'imposer en tant qu'actrice clé des essais analytiques sur les psychédéliques. Le système Orbitrap Exploris 120 permettra à Numinus d'accélérer la mise en œuvre de tests psychédéliques standardisés, d'activités de recherche et de développement liées aux substances psychédéliques pour les clients tiers et les partenaires stratégiques et enfin de tests à haut rendement pour les composés adaptables.

En outre, Orbitrap jouera un rôle clé en permettant de s'assurer que les champignons Psilocybe déshydratés fournis dans le cadre d'un accès spécial sont sûrs et que tous leurs composés thérapeutiques respectent l'ensemble des exigences applicables. Son achat survient après que Santé Canada a annoncé son intention de revoir le Programme d'accès spécial (PAS) permettant de demander l'accès aux psychothérapies assistées par MDMA et psilocybine de la même façon que les autres médicaments à l'étude au Canada.

L'avis d'intention de Santé Canada concernant le PAS pourra être consulté et commenté par le public durant les 60 prochains jours, et Numinus encourage fortement l'ensemble du milieu scientifique à se prononcer sur les bienfaits de cette révision. Consultez l'avis ici : http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-12-12/html/notice-avis-fra.html .

Vous pouvez transmettre vos commentaires et vos réflexions concernant le PAS à l'adresse suivante : [email protected]a .

À propos de la psychothérapie assistée par psychédéliques

La psychothérapie assistée par psychédéliques gagne du terrain dans la communauté médicale et dans le grand public, puisque les résultats de la recherche démontrent son efficacité pour toute une série de problèmes de santé mentale. Ces résultats contribuent au changement de paradigme touchant aussi bien la compréhension que le traitement de ces problèmes.

Numinus a annoncé sa volonté de participer à des essais cliniques ouverts sur l'accès pour des raisons humanitaires à la psychothérapie assistée par psilocybine pour les troubles liés à l'usage de substances psychoactives et à la psychothérapie assistée par MDMA pour le traitement du SSPT (syndrome de stress post-traumatique) dans le but de mettre à l'essai et de peaufiner les protocoles optimaux de prestation avant que ces traitements soient rendus largement accessibles. La démarche comprend la création d'infrastructures physiques et humaines pour offrir la psychothérapie assistée par psychédéliques à plus grande échelle, y compris aux patients du PAS.

En raison de ses partenariats internationaux et de ses travaux approfondis sur le développement de protocoles de psychothérapie assistée par psychédéliques sûrs et axés sur des données probantes, Numinus est particulièrement bien placée pour offrir à des patients des psychothérapies assistées par MDMA et psilocybine dans le cadre du nouveau PAS élargi. La société fait aussi figure de chef de file de l'industrie, car elle a été la première société ouverte du Canada à recevoir une licence lui permettant d'utiliser des champignons pour produire et extraire de la psilocybine, ainsi que la première à récolter légalement ces champignons et à en extraire de la psilocybine en vertu de cette licence et d'une licence de distributeur de Santé Canada visant l'importation, l'exportation, la possession, la mise à l'essai et la distribution de MDMA, de psilocybine et d'autres psychédéliques.

Les demandes de participation aux essais cliniques de Numinus à des fins humanitaires ou dans le cadre du PAS, si celui-ci est approuvé, ne sont pas encore acceptées. Pour tout savoir sur l'évolution de la situation et, le moment venu, sur les procédures de demande, inscrivez-vous au bulletin de Numinus .

À propos de Numinus :

Numinus Wellness Inc. (TSXV: NUMI) est une société de santé mentale et de bien-être visant à créer un écosystème de solutions de santé qui développe et soutient un usage sûr, accessible et fondé sur des données probantes des psychothérapies assistées par psychédéliques, et ce, afin d'aider les gens à guérir et se sentir bien.

Numinus Health se consacre à délivrer des traitements innovants qui puissent traiter la santé physique, mentale et émotionnelle par le biais de cliniques et de services virtuels.

Numinus R&D mène des travaux scientifiques de mise en œuvre et exploite des partenariats pour tester et affiner les modèles optimaux de prestation de psychothérapie assistée par psychédéliques, ouvrant la voie à une utilisation courante approuvée dans les soins de santé mentale et de bien-être.

Numinus Bioscience se concentre sur le développement de méthodes de test et de formules efficaces pour un espace psychédélique en constante évolution. Les licences, l'expertise scientifique et les nouvelles technologies de Santé Canada facilitent l'innovation continue. Les services contractuels à forte capacité génèrent des revenus établis.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations futures, les plans, les programmes, les prévisions, les projections, les objectifs, les hypothèses, les attentes ou les croyances quant au rendement futur sont des « énoncés prospectifs ». Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes et d'expressions tels que « prévoir », « s'attendre à », « croire », « estimer », « viser », « anticiper », ou d'autres expressions semblables, ou leur forme négative, ainsi qu'à l'emploi de mots ou d'énoncés selon lesquels certaines mesures, ou certains événements ou résultats « seront » ou « pourraient » se produire ou être réalisés. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats, des événements ou des développements considérablement différents des résultats, événements ou développements prévus et exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes concernent, entre autres, l'obtention et le maintien des approbations réglementaires, y compris l'acquisition et le renouvellement des permis fédéraux, provinciaux, municipaux, locaux ou autres, et la capacité d'obtenir les approbations, licences et permis gouvernementaux nécessaires à l'exploitation et à l'expansion des installations de la compagnie; les changements apportés à la réglementation et aux politiques, tels que les modifications apportées aux lois et aux règlements applicables, y compris aux processus fédéraux et provinciaux de légalisation, en raison de la fluctuation de l'opinion publique, de la façon dont est perçue l'industrie de la marijuana à des fins médicales et à l'intention des adultes, des délais ou lenteurs bureaucratiques ou de toute autre raison; tous facteur ou développement susceptible de nuire à la croissance du marché; les antécédents limités de la compagnie en matière d'exploitation et de rentabilité; la dépendance à l'égard de la direction; le besoin de financement additionnel de la société et les effets des conditions du marché financier et d'autres facteurs sur la disponibilité des capitaux; la concurrence, y compris celle de concurrents mieux établis et mieux financés; et la nécessité de nouer et d'entretenir des alliances et des partenariats, y compris avec des entreprises de recherche et de développement, des clients et des fournisseurs. Ces facteurs doivent être examinés attentivement, et les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Malgré les efforts de la société pour cerner les principaux facteurs de risque susceptibles de faire différer sensiblement les mesures, événements ou résultats réels de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent entraîner des mesures, des événements ou des développements considérablement différents de ceux qui ont été prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. La société ne s'engage pas à réviser les énoncés prospectifs, même si de nouveaux renseignements sont disponibles à la suite d'événements futurs, de faits nouveaux ou de toute autre raison, sauf si les lois applicables l'exigent.

