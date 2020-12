Cette association renforce la position de Numinus en tant que chef de file dans le domaine de la psychothérapie et des solutions de santé psychédéliques fondées sur des données probantes

VANCOUVER, BC, Déc. 15, 2020 /CNW/ - Numinus Wellness Inc. ("Numinus" ou la "Compagnie") (TSXV: NUMI), une compagnie visant à créer un écosystème de solutions de santé qui développe et soutient un usage sûr, accessible et fondée sur des données probantes des psychothérapies assistées par psychédéliques (PAP), est heureuse d'annoncer l'acquisition de la compagnie montréalaise Mindspace Psychology Services Inc (faisant affaires sous la raison sociale de Mindspace Wellbeing), cheffe de file et pionnière des thérapies psychédéliques. Cet accord réunira donc le savoir-faire de deux organisations canadiennes de premier plan en vue de développer et généraliser des prestations de psychothérapies assistées par psychédéliques, reposant sur des données concluantes, et ce, afin de fournir aux patients des résultats de la plus haute qualité.

« L'ajout de Mindspace à l'équipe Numinus permettra de fortes synergies entre les deux sociétés, commente la Dre Devon Christie, directrice médicale de Numinus et thérapeute formée par MAPS1 pour la prestation de psychothérapies assistées par MDMA. Les deux sociétés ont des valeurs similaires et des atouts complémentaires, ce qui en fait une forte adéquation culturelle. Nous sommes également fiers d'accroître notre présence au niveau national grâce à cette annonce ».

« Rejoindre l'équipe Numinus est un choix naturel, ajoute le Dr Joe Flanders, fondateur et associé directeur de Mindspace. C'est une excellente occasion pour nous de travailler en étroite collaboration avec un partenaire qui partage notre vision et nos valeurs. Nous sommes impressionnés par la profondeur et la rigueur de l'équipe clinique de Numinus et par leur engagement authentique à trouver des solutions significatives, accessibles et durables aux défis de santé mentale auxquels nous sommes collectivement confrontés ».

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de placer la marque Mindspace sous l'égide de Numinus, a déclaré Payton Nyquvest, PDG de Numinus. Ce regroupement va dans le sens de la mission que nous nous sommes fixée et permet de réaliser notre prospectus. C'est une première étape importante dans notre plan de développement, au niveau mondial, de cliniques génératrices de revenus et de solutions de thérapies virtuelles ayant pour objectif la santé et le bien-être pour tous. L'annonce d'aujourd'hui définit une trajectoire positive pour rendre la psychothérapie assistée par psychédéliques plus accessible à ceux qui en ont besoin. »

Cette acquisition permet non seulement d'ajouter une présence montréalaise à Numinus, située à Vancouver, au travers de trois sites établis et de services virtuels étendus, mais aussi d'apporter les connaissances et l'expertise obtenues au cours d'une décennie de gestion réussie de cliniques en contact direct avec la clientèle. La famille de cliniques a généré une croissance moyenne de 25 pourcents d'une année sur l'autre au cours des cinq dernières années, dont 1,7 million de dollars de revenus générés au cours des douze derniers mois. Ils devraient s'accroître grâce au nouveau programme de thérapie assistée par kétamine. Mindspace fonctionnera sous la marque « Mindspace by Numinus » sous la direction du fondateur, le Dr Flanders. Les programmes de mieux-être et de pleine conscience destinés aux entreprises de Mindspace ne sont pas inclus dans cet accord et Mindspace continuera à offrir ses services sous une autre marque qui sera bientôt annoncée.

______________________ 1 Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies

À propos de la psychothérapie assistée par psychédéliques

La psychothérapie assistée par psychédéliques (PAP) gagne du terrain dans la communauté médicale et dans le grand public, puisque les résultats de la recherche démontrent son efficacité pour toute une série de conditions de santé mentale. Les régulateurs nord-américains ont accordé des exceptions afin d'accélérer leur mise en œuvre, et des communautés entières votent en faveur de sa décriminalisation et de son utilisation médicale. La semaine dernière, dans le cadre d'un changement de réglementation mondial, Santé Canada a annoncé son intention de rendre la thérapie à la MDMA et à la psilocybine disponible par le biais du Programme d'accès spécial (PAS), après soixante jours de consultation publique.

Numinus est un chef de file du secteur, étant la première entreprise publique au Canada à avoir reçu une licence pour produire et extraire la psilocybine des champignons, la première à effectuer une récolte légale de champignons psilocybe en utilisant cette licence, et la titulaire d'une licence de distributeur de la part de Santé Canada afin d'importer, exporter, posséder, tester et distribuer la MDMA, la psilocybine, la psilocine, la DMT et la mescaline.

L'acquisition de Mindspace prend appui sur les plans récemment annoncés par Numinus de se lancer dans un essai clinique ouvert aux fins d'accès humanitaire de la psychothérapie assistée par psilocybine concernant les troubles liés à la consommation de substances et sur son partenariat avec la Multidisciplinary Association of Psychedelic Studies (MAPS), un organisme de recherche et d'éducation psychédélique de premier plan, afin de commencer un essai similaire de la psychothérapie assistée par MDMA pour les SSPT (syndrome de stress post-traumatique). Conformément aux objectifs de Numinus énoncés dans le prospectus déposé en septembre 2020, la clinique de la Compagnie à Vancouver est en cours de rénovation pour administrer les essais qui permettront à Numinus de développer une infrastructure autour de la psychothérapie assistée par MDMA, de former ses thérapeutes et de mettre en œuvre, tester et affiner les protocoles optimaux d'administration avant même que ces thérapies ne soient largement accessibles. Ces essais, qui fourniront des données sur la santé et la sécurité à Santé Canada, préparent la Compagnie à fournir des psychothérapies assistées par psychédéliques entièrement réglementées et qui traduisent des meilleures pratiques issues de la recherche en traitements accessibles au public. Avec l'ajout de Mindspace, Numinus sera dans une position unique pour délivrer aux patients des psychothérapies assistées par MDMA et psilocybine dans le cadre de la révision et l'élargissement du PAS, ainsi qu'en se basant sur son travail approfondi quant au développement de protocoles pour les psychothérapies assistées par psychédéliques et ses multiples emplacements.

À propos du Dr. Joe Flanders

Le fondateur et directeur de Mindspace, "Dr. Joe" Flanders, a obtenu son doctorat en psychologie clinique à l'Université McGill et a effectué un stage postdoctoral à l'Université du Wisconsin-Madison. Il travaille également comme psychologue et forme des psychothérapeutes et des enseignants de pleine conscience grâce à son poste de professeur adjoint (professionnel) au département de psychologie de l'Université McGill. Le Dr Flanders apparaît fréquemment dans les médias en tant qu'expert en matière de santé mentale et est l'hôte du podcast Mindspace, qui compte plus de 4000 abonnés.

Conditions de l'accord:

Numinus paiera la contrepartie suivante pour réaliser la Transaction:

I. 500 000 $ en espèces à la clôture de la Transaction

II. Un paiement basé sur le temps de 441 176 actions ordinaires de Numinus émises sur une période de 24 mois

III. 100 000 $ en Actions Numinus par an, émises au cours du marché, à chacun des trois (3) premiers anniversaires de la Date de clôture

IV. Un paiement au rendement pluriannuel de 800 000 $ en actions Numinus, émis au prix du marché

La clôture de la Transaction est soumise à un certain nombre de conditions, dont l'approbation de la Bourse de croissance TSX, et devrait être réalisée d'ici le 31 décembre 2020.

Au nom du conseil d'administration de Numinus Wellness inc.

Payton Nyquvest

Président, Directeur Général et Président du conseil d'administration

À propos de Numinus

Numinus Wellness Inc. (TSXV: NUMI) est une compagnie visant à créer un écosystème de solutions de santé qui développe et soutient un usage sûr, accessible et fondées sur des données probantes des psychothérapies assistées par psychédéliques, et ce, afin d'aider les gens à guérir et se sentir bien.

Numinus Health se consacre à délivrer des traitements innovants qui puissent traiter la santé physique, mentale et émotionnelle par le biais de cliniques et de services virtuels.

Numinus R&D mène des travaux scientifiques de mise en œuvre et exploite des partenariats pour tester et affiner les modèles optimaux de prestation de psychothérapie assistée par psychédéliques, ouvrant la voie à une utilisation courante approuvée dans les soins de santé mentale et de bien-être.

Numinus Bioscience se concentre sur le développement de méthodes de test et de formules efficaces pour un espace psychédélique en constante évolution. Les licences, l'expertise scientifique et les nouvelles technologies de Santé Canada facilitent l'innovation continue. Les services contractuels à forte capacité génèrent des revenus établis.

Apprenez-en plus sur numinus.ca, et suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

À propos de Mindspace Wellbeing

Fondé en 2011, Mindspace Wellbeing est une organisation de bien-être complet basée à Montréal qui a commencé comme une clinique de psychologie de pointe, avec un accent sur les approches de la santé mentale fondées sur des données probantes. Mindspace se targue de compter exclusivement des psychothérapeutes titulaires d'un doctorat et se concentre sur les approches de la santé mentale fondées sur des données probantes.

En 2019, Mindspace a lancé son programme de réduction des méfaits psychédéliques et d'intégration, faisant œuvre de pionnier en proposant une formation, la première du genre au Canada, aux cliniciens qui aident leurs clients à travailler en toute sécurité avec des psychédéliques. En 2020, la société a élargi son offre de psychédéliques pour administrer une psychothérapie assistée par la kétamine pour les dépressions résistantes au traitement.

Mindspace a trois sites à Montréal qui soutiennent plus de 1400 clients, grâce à des services en personne et virtuels. Mindspace diffuse également un podcast qui compte plus de 4000 abonnés.

Déclaration prospective

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens attribué à ce terme dans les lois de sécurité applicables. Toutes les déclarations qui ne sont pas des faits historiques, y compris mais sans se limiter à des déclarations sur des estimés futurs, plans, programmes, prévisions, projections, objectifs, hypothèses, attentes ou convictions de performance future, sont une ''déclaration prospective''. La déclaration prospective peut être identifiée par l'usage de termes comme ''planifie'', ''s'attend à'' ou ''ne s'attend pas à'', ''est attendu'', ''estime'', ''a l'intention'', ''anticipe'' ou ''n'anticipe pas'', ou ''croit'', ou des variations de ces mots et phrases ou par des déclarations que certaines actions, certains événements ou résultats ''peuvent'', ''pourrait'', ''serait'' ou ''sera'' pris/prise, se produit/se produira ou se réalise/se réalisera. Ces déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, événements ou développements réels soient matériellement différents des résultats, événements ou développements futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, la dépendance à l'égard de l'obtention et du maintien des autorisations réglementaires, y compris l'acquisition et le renouvellement des licences fédérales, provinciales, municipales, locales ou autres et toute incapacité à obtenir toutes les autorisations gouvernementales nécessaires ; les licences et permis pour exploiter et étendre les installations de la Compagnie; les changements réglementaires ou politiques tels que les modifications des lois et règlements applicables, y compris la légalisation fédérale et provinciale, en raison d'une opinion publique incohérente, de la perception de l'industrie de la marijuana à usage médical et pour adultes, de retards ou d'inefficacités bureaucratiques ou de toute autre raison ; tout autre facteur ou développement susceptible d'entraver la croissance du marché ; les antécédents d'exploitation limités de la Compagnie et l'absence de bénéfices historiques ; la dépendance à l'égard de la direction ; les besoins de la Compagnie en matière de financement supplémentaire, et l'effet des conditions du marché des capitaux et d'autres facteurs sur la disponibilité des capitaux ; la concurrence, y compris celle de concurrents mieux établis ou mieux financés ; et la nécessité d'obtenir et de maintenir des alliances et des partenariats d'entreprise, y compris avec les institutions de recherche et de développement, les clients et les fournisseurs. Ces facteurs doivent être examinés avec soin et les lecteurs sont mis en garde contre une confiance excessive dans ces déclarations prospectives. Bien que la Compagnie ait tenté d'identifier les facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les actions, événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les informations prospectives, il peut y avoir d'autres facteurs de risque qui font que les actions, événements ou résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune garantie que les déclarations prospectives s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. La Compagnie n'a aucune obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à la suite d'événements futurs, de nouvelles informations ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

